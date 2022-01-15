Erdoğan'dan CHP'ye: Popülizm yapıp tutamayacakları sözleri vererek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Popülizm yapıp tutamayacakları sözleri vererek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar" dedi.

“AK Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı”nda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi. Darbeye giden yolun taşlarını döşeyen CHP bugün de Türkiye'nin siyasi iklimini zehirlemeye çalışıyor. Bizzat CHP Genel Başkanı kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor. Siyasette kaybettiklerini gördükçe tehdit çıtasını yükselterek milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar. Ancak tüm bu dolapları çevirirken milletimizin, ülkemizin artık değiştiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar.

15 Temmuz destanıyla beraber Türkiye'de artık demokrasi dışı tüm yol ve yöntemlerin kapandığını göremiyorlar. Popülizm yaparak, tutamayacakları sözleri vererek, halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar. Daha yönettikleri belediyelerde vatandaş temel hizmetleri bile alamazken çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki 'Halep oradaysa arşın da burada.' Madem böyle bir vaadiniz var, gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinde hemen başlatın.

Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı' dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen şimdi gerçekleştirin. Elinizden tutan, size engel olan mı var? Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler. Çünkü bunlarda millete ve ülkeye hizmet gibi dert yok. Bunlarda sadece günü kurtarmanın, kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuklarını korumanın peşindeler. Bunlar tüm ilkelerini çiğneme pahasına siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatmanın derdindeler. Çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak kadar kontrolü kaybettiler. Ne yaparsa yapsınlar, çanlar bay Kemal ve arkadaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Bay Kemal ve yandaşları hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler. Muhalefetin, medyanın veya diğer çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerine hapsetme tuzağına düşmemeliyiz.