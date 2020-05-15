Erdoğan'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'e 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi 'yi ve başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'na göre Erdoğan telefon görüşmesinde, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Erdoğan, Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunurken, Galatasaray camiasına da geçmiş olsun dileklerini iletti.