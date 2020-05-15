T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'e 'geçmiş olsun' telefonu

15 Mayıs 2020 00:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ve başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu. 

İletişim Başkanlığı'na göre Erdoğan telefon görüşmesinde, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı. 

Erdoğan, Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunurken, Galatasaray camiasına da geçmiş olsun dileklerini iletti. 

 

ETİKETLER

Mustafa CengizAhmet Nur ÇebiErdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24