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Erdoğan'dan Başrahip Anuşyan'ın kardeşine taziye telefonu

15 Kasım 2021 16:48

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın vefatı dolayısıyla, kardeşi Aren Anuşyan ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Tatul Anuşyan’ın ailesine ve Ermeni cemaatine başsağlığı temennisinde bulundu.

TIKLAYIN | Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti

 

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