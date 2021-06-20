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Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

20 Haziran 2021 13:47

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum." düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan paylaşımında, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadesini kullandı. 

ErdoğanCumhurbaşkanıBabalar Günümesaj
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