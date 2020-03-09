Erdoğan'dan Avrupa'daki Türklere Koronavirüs uyarısı: Biz tedbirimizi alacağız, gerisi Allah'tan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği önünde kendisini bekleyen Türklere yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) konusunda uyarılarda bulundu. "Biz tebdirimizi alacağız, gerisi Allah'tan" diyen Erdoğan el yıkamanın ve öpüşmemenin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciği önünde kendisini bekleyen Türklere hitap etti. Son verilere göre Avrupa'nın tamamında görülen Koronavirüs'e ilişkin uyarılarda bulunan Erdoğan, "Dikkat edeceğiz. Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah’tan.Onun için ellerimizin yıkanmasından tutunuz birbirimizle öpüşmeye kadar dikkatli olacağız." dedi.

Erdoğan, "Bir an önce tüm insanlık bu beladan, bu vebadan kurtulur inşallah." ifadelerini kullandı.