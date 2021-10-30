Erdoğan’dan AKP teşkilatına “Hazırlanın” talimatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısında genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz sunum yaptı. Saha çalışmaları ilk kez anlatılırken Erdoğan’ın bu toplantıda teşkilatına, "2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz" talimatı verdiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın kulis haberine göre, Erdoğan’ın verdiği bu talimat kapsamda il ziyaretlerinin yoğunlaşacağı, bu ziyaretlerde çiftçilerden muhtarlara, her kesimden vatandaşlarla bölgeye ve şehre özel programlarda buluşacağı belirtildi.