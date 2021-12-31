Erdoğan’dan AKP MKYK’da kurmaylarına “Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım” talimatı

AKP MKYK’da 2021 değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her şey kontrolümüz altında. Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım. Sahadaki çalışmaları hızlandırın” talimatı verdi.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, toplantıda 2021 yılı değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaların moralinin yüksek tutulması gerektiğini, Türkiye’nin ekonomik yapısının güçlü olduğunu, kur ve döviz dengesinde piyasanın istikrara kavuşacağını vurguladı. Sürecin kontrollü bir şekilde ilerlediğini dile getiren Erdoğan, “Sahadaki çalışmalarınızı hızlandırın. Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım. Her şey kontrolümüz altında. Türkiye’yi ekonomisi güçlü 10 ülke arasına sokacağız” dedi.

Soylu, İBB'ye yapılan teftiş sonucunda bir rapor hazırlayacak

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörle iltisaklı kişilerin işe alınması iddialarıyla ilgili yapılan teftiş de gündeme geldi. Bazı MKYK üyeleri teftişi eleştirirken bazı kurmaylar ise “Bu süreçte hassas olunmalı” dedi. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da yapılan teftiş sonucunda bir rapor hazırlanacağını ve sürecin hâlâ devam ettiğini aktardığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıya yaklaşık 1 saat katıldığı, MKYK sonrası düzenlenmesi planlanan MYK toplantısının ise ertelendiği duyuruldu.