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Erdoğan, 'açıköğretim psikoloji' kararını YÖK'e bildirdi: Kapatılması daha yararlı olur

05 Ağustos 2020 21:58

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda “açık öğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü YÖK'e bildirdiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi'nde açık öğretim bölümleri arasına 'Psikoloji' bölümünün de eklenmesinin ardından psikologlardan eleştiriler gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını Twitter'dan duyuran Fahrettin Altun, şunları yazdı:

''Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen “açıköğretim Psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.''

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