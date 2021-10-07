Erdoğan'dan 3600 ek gösterge için Bakan Bilgin'e talimat

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın 3600 ek gösterge talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "çalışmayı başlatın" talimatı verdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Erdoğan'ın Bakan Bilgin'e "teknik çalışmayı 2022 ortasına kadar bitirin" dediği öğrenildi.

3600 ek göstergeyle ilgili ilk teknik çalışma önümüzdeki kasım ayındaki Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda yapılacak. Kurulun kamu tarafı 3600 için teknik bir komisyon oluşturacak. Bu komisyonda düzenlemenin mali, sosyal güvenlik, kadro ve sosyal tarafları ortaya çıkarılacak. Komisyonda ayrıca sendikaların daha geniş kitlelere yansıtılması yönündeki talepleri de değerlendirilecek.

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor.