Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu mesele çözülecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada memurların beklediği 3600 ek göstergeye değinerek “Kılıçdaroğlu, memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, tekrar edip duruyor. Bu sözü veren biziz ya! Memur sendikalarıyla yapan toplu sözleşmelere bu başlığı koyan da biziz! Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturan biziz, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu, memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış"

Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi, hızını alamayıp, en çok destek verdiğimiz kesimlerden olan çiftçilerimize de bulaşmış. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz, bu şahıs ilkokul seviyesinde bile olmayan mantıkla kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bu günkü seviyesinin çok gerisine düşüreceğinden haberi yok. O derece şuursuz durumda. Yapacağız dediği şeylerin çok daha fazlasının uygulanmakta olduğunu çiftçimiz biliyor. Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz.

Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil pek çok devletin gıda arz güvenliği konusunda endişe yaşadığı dönemde gayet rahat bir şekilde geleceğine bakabilmektedir. Sadece tarımda değil hangi alana el atarsanız atın benzer tablolarla karşılaşacaksınız.