Erdoğan'dan "17 Ağustos depremi" paylaşımı: Deprem değil tedbirsizlik öldürür

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımını 45 saniye süren ve resmî kayıtlara göre 17 binden fazla insanın öldüğü depremin yaşandığı saat 03.02'de yaptı.

Paylaşımında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz.