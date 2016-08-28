Erdoğan: DAİŞ'in de inlerine gireceğiz ve gün yüzüne çıkaracağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Fethullah Gülen'i işaret ederek, "Bu şarlatanın peşinden gidenleri bileniniz varsa bildirin, gereğini yapalım" dedi. Erdoğan, Cerablus operasyonunda Özgür Suriye Ordusu ile TSK'nın yaptığı işbirliği için de, "Özgür Suriye Ordusu’na her türlü desteği verdik onlar da gerekli operasyonu yaptı" diye konuştu. Çoğunluğu çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği Antep'teki canlı bomba saldırısı için de Erdoğan, IŞİD'i işaret ederek, "DAİŞ, Gaziantep'e saldırdı, Gaziantep boyun eğdi mi? Onların da inlerine gireceğiz ve gün yüzüne çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Terör 14 yaşındaki bir çocuğu intihar bombacısı olarak kullanıp kına gecesinde kan akıttı. Bu saldırıda 54 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırı, öylesine vahşi ki hala kimliği tespit edilemeyen mevtalarımız var. Bu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

Akıttıkları kanda boğulacaklardır. (İdam sloganları üzerine) Milletim idam istiyor değil mi, bu konuda düşüncemi söyledim. Bu konuda kararı verecek olanlar milletvekilleridir. Bunu müzakare etmeliler ve ondan sonra bu kararı vermeli, karar önüme geldiğinde de ben bu kararı onaylarım. Bir taraftan darbe girişiminde 241 evladımız şehit olacak, burada 54... Bunca insanımız öldürülecek, öldürülenler elini kolunu sallayarak gezecek veya cezaevlerinde beslenecek. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda idam cezası hala var. Türkiye, terör örgütlerinin hiçbirine teslim olmamıştır.

Kına gecesinde kan dökenler Gazianteplilere baş eğdirebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Gaziantepliler burada, siz neredesiniz?

20 Ağustos saldırısı yapanlar ve yaptıranlar da, bu acıları istismar etmek isteyenler de hak ettikleri cevabı aldılar. Türkiye artık bu younlara gelmiyor. Terör örgütlerini kullanarak bu ülkeyi dize getireceklerini sananlar yarın kendi ellerinde patlayacak bombanın pimini çektiklerini bilmeliler.

Sürekli Karkamış'a roket atarak saldırdılar, artık yetti dedik ve şimdi Cerablus boşaltıldı. Cerablus'un sahipleri artık evlerine dönmeye başladı. Cerablus'a dönmek isteyenlere her türlü yardımı sağlayacağız. ÖSO'ya her türlü desteği verdik, onlar da gerekli operasyonu yaptılar.

‘Onların da inlerine gireceğiz’

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü PKK Gaziantep'e saldırmıştı. DAİŞ, Gaziantep'e saldırdı, Gaziantep boyun eğdi mi? Onların da inlerine gireceğiz ve gün yüzüne çıkaracağız.

Devletin tüm kadrolarında olanlarına sesleniyor. Eğer Pensilvanya'dakinin peşinden gidenler varsa artık bizden kopun. Buradan vatandaşlarıma da sesleniyorum. Siz eğer bunlarla olanları biliyorsanız emniyete şikâyet edin. Bunlarla yola devam etmeyeceğiz.

Halep 5 yıldır yedi düvelin saldırısı altında. Ne Halep, ne Gaziantep, yedi düvele boyun eğdi mi? Antepli gazilik unvanını anasının ak sütü gibi her seferinde helal ettiriyor.

‘Bırakın maskeleri, biz hepsinin arkasında aynı surat olduğunu biliyoruz’

Bu millet bir ölürse bin dirilen bir millettir. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin aynı coğrafyada faaliyet göstermeleri tesadüf değildir. Birbirleriyle düşman gibi gözüken terör örgütleri, birbirlerinin değil masum insanların kanını döküyor. Bırakın bu sahte maskeleri, biz hepsinin arkasında aynı surat olduğunu biliyoruz. Siz önce dökülen masum kanların hesabını verin. Suriye'de kanına girdiğiniz yüz binlerce mazlumun hesabını verin."