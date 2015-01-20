Erdoğan: Devletin resmi giysileri içinde caddelere bombayı koyanları görüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gezi'de, 17-25 Aralık'ta neler olduğunu bugün görüyoruz. Daha çok şeyler dökülecek ha… Eteklerde çok gizli şeyler var. Hepsi dökülmeye devam edecek. Bütün bunlar karşısında gerekeni yapıyoruz yapacağız" dedi.

Erdoğan, "Bugün de Cizre'de tezgahlanmaya çalışılan oyunu biliyoruz. Bu devletin resmi giysileri içerisinde olan, zırhlı araçlarıyla caddenin kenarına bombayı koyanları görüyor musunuz? Arkasından yine devletin başka görevlisi bunu yakalayabiliyor. Artık inlerine girilmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Enerji Piyasaları Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Gezi'de, 17-25 Aralık'ta neler olduğunu bugün görüyoruz. Daha çok şeyler dökülecek ha… Eteklerde çok gizli şeyler var. Hepsi dökülmeye devam edecek. Bütün bunlar karşısında gerekeni yapıyoruz yapacağız.

Bugün de Cizre'de tezgahlanmaya çalışılan oyunu biliyoruz. Bu devletin resmi giysileri içerisinde olan, zırhlı araçlarıyla caddenin kenarına bombayı koyanları görüyor musunuz? Arkasından yine devletin başka görevlisi bunu yakalayabiliyor. Artık inlerine girilmiştir.

Ülkemizi uluslararası alanda terörle özdeşleştirme çabaları aslında hangi sıkıntılardan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Türkiye’yi hedeflerinden alı koymak için hangi çevrelerin ittifak içinde olduklarının farkındayız. Kimlerin bunun ateşine odun taşıdığını da çok iyi görüyoruz.

Unutmayın Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap bütün hesapların üzerindedir. Ben milletimizin feraseti ve hükümetimizin dirayetiyle bu sıkıntıları da aşacağımıza 2023'e kararlılıkla yürümeye devam edeceğimize inanıyorum.

Enerji dünyada en çok adaletsizlik yaşanan ne yazık ki medeni imkanlardan biridir. Bugün dünyada 1,3 milyar insan elektrikten mahrum şekilde yaşıyoruz. Afrika'da yaşayan 800 milyon insanın toplam elektrik üretimi, ABD'deki tek bir şehrin New York'un elektrik tüketimi kadar. Dünyadaki bu adaletsizliği gidermek için enerji yatırımlarında geri kalmış ülkelere öncelik verilmesi gerekiyor. Uluslararası şirketlerin bu konuda daha duyarlı olmasına ihtiyacımız var… Uluslararası enerji ajansının dönem başkanlığını bir süredir enerji bakanlığımız yürütüyor.

Enerji yoksulluğu içinde olan bölgelerin sorumluluklarını dünya gündemine taşımak için hazırlık içindeyiz. Önümüzdeki dönemde çeşitli uluslararası etkinlikler yapılacak, merkezinde yer aldığımız doğu batı kuzey güney enerji koridorlarını en verimli şekilde değerlendirmek istiyoruz.

Mevcut enerji kaynaklarının önemli bir bölümünü barındıran Ortadoğu ve hazar havzasından dünyaya açılan bir köprü olma yolunda önemli adımlar attık. Elde edilen imkanların yıkım değil barış ve refah kaynağı haline dönüşmesi içinde her türlü çabayı harcıyoruz, harcayacağız.

Nükleer enerjiyi ülkemize kazandırma konusunda kararlıyız. Sahip olduğumuz elektrik şebekesi Avrupa’nın ikinci şebekesidir. Sorunsuz şekilde işletiyoruz.

Eksik ne söyleyin? Cevap yok. Nerede tıkandık söyleyin. Cevap yok. Veremiyorlar veremezler. Aynen diğer konularda yaptıkları gibi, diğer fasıllarda da veremediler.

Bir Nabucco Nabucco dediler, bakın yapamadılar. TANAP geldi geçti, inşallah çok kısa zamanda artık akmaya başlayacak. Ama onlar hala bakmaya devam edecek.

Dürüst olmak gerekiyor, samimi olmak gerekiyor ve AB sürecinde Türkiye'nin başardığı hallettiği fasıllar konusunda açık söylüyorum. Hangi fasıl olursa olsun biz bu fasıl için hazırız dediği anda AB biz onun iki ayda üç ayda önlerine koyarız. Çünkü Türkiye buna hazır, ama onlar hazır değiller.