Erdoğan da tepki göstermişti; Özlem Ağ'ı bıçaklayan eşinin tahliyesinde savcı ve hâkim için inceleme izni

Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme izni verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün "Kadın Muhtarlarla Buluşma" etkinliğinde Ağ'ı bıçaklayan kocanın tahliye edilmesine "Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun?" diyerek tepki göstermişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tokat'ta Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hâkim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme izni verdi.

Bu kapsamda müfettiş görevlendirilmesinin ardından, hâkim ve savcının kusurunun olup olmadığı araştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü "Kadın Muhtarlarla Buluşma" etkinliğinde konuyu ilgili şu açıklamada bulunmuştu:"Dün MYK toplantım vardı. Tokat'taki özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi, eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin 23 yerden. Tabi ne yaptılar ne ettiler diye Adalet Bakanlığı'na sorduk. Meğerse üç aydan sonra serbest bırakmışlar adamı .Hemen aradık araştırdık hamdolsun tekrar bu adi herifi içeriye almışlar. Tabii Özlem Hanımın bizde de biliyorsunuz genel balkan yardımcımız Tokat Milletvekilimiz Özlem hanım var. Hemen kendisi ile telefon irtibatlarını kurduk .Şimdi adaşın Tokat milletvekilimiz bu süreci takip edecek, cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir. 23 yerden bıçaklıyor be hay hakim sen nasıl oluyor da ya böyle birisini serbest bırakıyorsun. Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Sonra yargıya hakaret. Ne hakaret ya! Eğer ben bu ülkede cumhur başkanıysam sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz daha bitmedi işimiz. Bakanımıza da söyledim bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de süratle bilgilendireceksin atılması gereken adımı da süratle atacağız. Bu hakim olabilir savcı olabilir fark etmez biz adaletin mülkün esası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz yerde yürünmez onun için de gereğini yapacağız."

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Olayın geçmişi

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, olayın ardından uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı. (AA)