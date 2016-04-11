"Erdoğan da imzaladı; acele kamulaştırma kararlarının üçü Rusya'nın inşa edeceği Akkuyu için"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 10 Nisan'da alınan 12 acele kamulaştırma kararının üçünün Rusya'nın inşa edeceği Akkuyu Santrali için olduğunu yazdı. Toker, "Nükleer santralın üreteceği elektriği tüketime sunmak üzere taşıyacak nakil hatlarının 'direkleri' için almışlar bu acele kamulaştırma kararını" diye yazdı.

Toker'in Cumhuriyet'te "Akkuyu için Erdoğan’dan imza" başlığıyla yayımlanan (11 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Yaklaşık beş ay geçti. İlk andan belliydi.

Türkiye’nin sınır ihlali gerekçesiyle Rusya uçağını düşürdüğü günden bu yana, diplomatik krizin en yüksek faturasının ekonomiye çıkacağı.

Nitekim veriler somutlaştıkça, turizm alanındaki kayıplar da görünür hale geliyor.

Rusya’dan gelen turist sayısındaki düşüş dramatik düzeyde.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yılın ilk üç ayında Rusya’dan gelen turist sayısındaki kaybı yüzde 70 olarak açıklıyor.

2015 Şubatı’nda 8 bin 307 Rus turistin geldiği Antalya’da bu yıl aynı ayda gelen turist sayısı sadece 55. Yazıyla elli beş.

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Bu verileri aktarmamın nedeni var elbette. Vatandaşlarına Türkiye’yi ekonomik kayba uğratma saikiyle “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısında bulunan Rusya, bu hamlesinin “acı meyvelerini” toplarken, diğer yandan da çıkarlarını en yüksek düzeyde koruma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) projesinden söz ediyorum.

Belki anımsarsınız, Rusya’nın, Türkiye uçağını düşürdü diye Akkuyu NGS’den vazgeçmeyeceğini, krizin başlarında nedenleriyle aktardım.

En pahalı elektrik

İki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Türkiye, Akkuyu’da üretilecek elektriğin kilovatsaatini 12,35 sent üzerinden satın alacak.

Memleketteki gelmiş geçmiş en yüksek elektrik tarifesi olan bu birim fiyat, 15 yıl süreyle geçerli olacak.

Sayıştay’ın 2014 yılı denetim raporuna göre, bu fiyat üzerinden yapılacak ödemeler, TETAŞ’ın (Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş) mali gücünün çok üzerinde.

Fakat Sayıştay raporları Meclis’te tartışılmadığı için kimsenin bu uyarıları dinlediği filan yok tabii.

Çocuklarımızı cinsel istismardan nasıl koruruz diye düşünüp dururken biz, hükümet acele kamulaştırma kararlarını arka arkaya alıvermiş bile.

Sadece bu hafta sonu alınan acele kamulaştırma kararının sayısı 19.

10 Nisan tarihli Resmi Gazete yayımlanan 12 acele kamulaştırma kararının üçü Akkuyu NGS için. Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Davutoğlu’nun ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaları bulunuyor.

“Neyi imzalamışlar?” derseniz..

Nükleer santralın üreteceği elektriği tüketime sunmak üzere taşıyacak nakil hatlarının “direkleri” için almışlar bu acele kamulaştırma kararını.

Çünkü projeye göre Akkuyu’da nükleer santralın üreteceği elektrik, yaklaşık 200 km uzunluğundaki iletim hatlarıyla Konya’ya, Ermenek’e, Seydişehir’e taşınacak. Bu kararla birlikte, iletim hatlarının inşaatı başlayabilecek.

Bakanlar Kurulu kararının eklerine baktığınızda, son derece özensiz, gelişigüzel çizgilerle adeta laf olsun diye eklenmiş amatör bir haritayla karşılaşıyorsunuz. Fakat ne önemi var değil mi?

Kaza riskleri, depremsellik analizi, soğutma suyunun etkileri gibi temel alanlarda topluma bilgi verildi de sanki, bütün iş direk yeri kamulaştırması için özenli haritaya kaldı...

Sözün özü: Rusya’nın ambargosuyla turizmde kayıp yaşayan Türkiye, “teşekkür”ünü Akkuyu için iletim hattı direklerinin yerini kamulaştırarak etti dün. Büyük ülke olmak böyle bir şey olmalı.

Şimdi ufukta NGS inşaat alanındaki canım zeytinlikleri ortadan kaldıracak yasa değişikliği var.

Ki, o da muhtemelen turizm sezonuna yetişir. Turizm dibe vururken, biz de Akkuyu’daki zeytinliklerin kesilişini izleriz.