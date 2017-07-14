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Erdoğan da Adalet Mitingi'ne 170 bin kişinin katıldığını iddia etti

İstanbul Valiliği de mitinge 170 bin kişinin katıldığını söylemişti

14 Temmuz 2017 12:24

İstanbul'da BBC'nin HARDtalk programından Zainab Badawi'ye özel bir mülakat veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin "sözde bir adalet yürüyüşü" gerçekleştirdiğini, son mitingine de sadece 170 bin kişinin katıldığını söyledi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıklamıştı. İstanbul Valiliği ise, "Miting alanında yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır" demişti.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden önemli satırbaşları:

* Bu tamamıyla sözde bir adalet yürüyüşüdür. Ve bu sözde adalet yürüyüşünün ortalaması bellidir. Bunun ortalaması bazen 500 olmuş, bazen 1000 olmuş, bazen 1500 olmuş bu kadar. Bakın bütün bunların bu yürüyüş esnasında hükümetimiz her türlü güvenlik önlemini sağladı. Bu güvenlik içinde bu yürüyüşü yaptılar. Ve gelip de en son topladıkları mitingdeki kalabalık nedir? O kalabalık da ortada. Bakın toplam, İstanbul dışında otobüslerle gelenlerle birlikte topladıkları 170 bin kişi.

* Biz bir 7 Ağustos mitingi yaptık. Ve 2 milyon insan orada toplandı. Aramızdaki fark budur. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak, hükümetimiz, hükümet olarak bugüne kadar kimsenin önünü kesmemiştir. Kimsenin demokratik haklarını engellememiştir.

* Şimdi hiçbir zaman bu ana muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti ve onlarla beraber hareket edenler, PKK terör örgütü, bunlar hep beraber hareket ettiler. Bunlar hiçbir zaman bir birlik ruhunda bütünleşmemişlerdir. Bunlar her zaman ayrılıkçı olmuşlardır. Ve ana muhalefet, şu anda terör örgütü ile birlikte hareket etmiştir. Ve aşırı uçlar beraber hareket etmişlerdir. Dolayısıyla bunların böyle bir birlik ruhunda bulunması da bundan sonra zaten söz konusu olmayacaktır. Asıl demokratik mücadeleyi de şu anda iktidar partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, Parlamento'da gayet açık ne şekilde ortaya koymaktadır.

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