'Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın yeni teşkilat yapısını Bakanlar Kurulu'na tebliğ edecek'

Bakanlar Kurulu’nu toplama kararı nedeniyle hükümetle arasında gerilim olduğu öne sürülen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 19 Ocak’ta yeni bir hamle daha yapacağı öğrenildi. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplayacağı Bakanlar Kurulu’nda hükümete Cumhurbaşkanlığı’nın genişletilmiş yeni teşkilat yapısını tebliğ edeceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, fiili başkanlık sistemi olarak eleştirilen, Cumhurbaşkanlığı’ndaki başkanlık sayısının 7’den 13’e çıkacağı yeni teşkilat sistemini, yine sert eleştirilerle karşılanan 19 Ocak’taki kendisinin başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlara anlatacağı öğrenildi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, eski teşkilat şemasının tarihi Bakanlar Kurulu toplantısından önce Cumhurbaşkanlığı sitesinden çıkarılması ise dikkat çekti.

Erdoğan’ın seçilmesinin ardından gizli bir kararname çıkardığı iddiası ile gündeme gelen yeni Cumhurbaşkanlığı teşkilatının 19 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nda gündeme geleceği iddia edildi. Erdoğan’ın başdanışmanlığa getirdiği Binali Yıldırım, başkanlık sisteminin fiilen kurulduğu yönünde eleştirilen yeni teşkilat yapısında, mevcut 6 tane başkanlığın 13’e çıkarılacağını, 3 olan genel sekreter yardımcılığına bir tane daha ekleneceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saray’ın yeni teşkilatını, 19 Ocak’ta kendisinin başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu toplantısında anlatacağı belirtiliyor.

Eski teşkilat silindi bile

Yeni teşkilat tartışmaları 19 Ocak’ı beklerken, Cumhurbaşkanlığı internet sitesinin bu yönde değişiklikleri başlattığı da ortaya çıktı. Eski teşkilat yapısı şeması internet sitesinden kaldırılırken, eski danışmanlıklar, başkanlıklar ve birimlere ait bilgilerin silindiği görüldü.

O koltuklara 3 dönemlikler oturacak

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Güvenlik Politikaları, Uluslararası İlişkiler, Strateji, Sosyal ve Kültürel, Ekonomi İzleme ve Koordinasyon, Bilgi Teknolojileri, Kurumsal İletişim, Halkla İlişkiler, İdari ve Mali İşler, İnsan Kaynakları, Hukuk Hizmetleri, Kanun ve Kararlar başkanlıklarının kurulacağı belirtiliyor. Mevcut başkanlıkların yanına yenilerinin de ekleneceği yeni teşkilat yapısında başkanlıkların da 3. dönemini dolduran AKP’li siyasetçiler tarafından yürütülmesi bekleniyor.