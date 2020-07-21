Erdoğan: Geçmişte adalet sarayı diye bir şey yoktu, merdivenaltı diyebileceğimiz adalet hizmeti dağıtılıyordu

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ikinci yılında düzenlediği değerlendirme toplantısında "2002 yılından bu yana yargıdan insan kaynakları kapasitesini güçlendirdik. Geçmişte adalet sarayı diye bir şey yoktu, merdivenaltı diyebileceğimiz adalet hizmeti dağıtılıyordu" dedi. Sisteme geçiş sonrası dış politikadan ekonomiye, eğitimden kültür-sanata birçok alana dair verileri paylaşan Erdoğan, "Sokakların karıştırılmasından, darbe girişimlerine, her saldırının aynı hedefe yönelik gülleler anlamı taşıdığı konusunda şüphemiz bulunmuyor. Bize düşen milletimizin bu fedakarlığına karşı borcumuzu tüm oyunları bozacak feraset, gayret ve azimle çalışarak ödemektir" ifadesini kullandı.

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Hep söylediğimiz gibi, bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir, icraat siyasetidir. Biz sözümüzü eserlerimizle söylüyoruz" derken, her alanda yapılan çalışmaları paylaştı.

Türkiye'nin 'son 7 yılda her alanda kesintisiz saldırıya uğradığını' öne süren Erdoğan, "Türkiye gerçekten çok zor ve bir o kadar da tarihi süreçlerden geçiyor. Son 7 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırıların, doğrudan inancımıza, tarihimize, kültürümüze, birliğimize, beraberliğimize, ezanımıza, bayrağımıza, tüm kutsallarımıza yönelik amaçlarının olduğunun gayet iyi farkındayız" dedi. Bunlarla mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar durmadan, duraksamadan, yeise düşmeden, hizmet çıtasını hep yükselterek devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Türk milleti istiklal ve istikbal mücadelesini adım adım zafere taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçiren bir reformdur.

Her değişim gibi bunun da oturması zaman alacaktır. Pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize rağmen iş yapmayı, millete karşı durmayı aklımızdan geçirmedik.

Yeni sistemi kurarken bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı atadık.

Cumhurbaşkanı olarak devleti temsil etmenin yanında, milletin doğrudan yetki verdiği, dolayısıyla hesap sorma hakkının olduğu, yürütmenin sorumlusuyuz.

Son iki yılda Cumhurbaşkanı imzasıyla 64 kararname, 2755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk.

Kimsenin hakkında göz dikmeyen ancak hakkını söke söke alan ülke olarak devam edeceğiz. 11. Kalkınma Planımızı açıkladık. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 60. sıradan 33. sıraya yükseldi.

Risk sermayesi fonu oluşturduk. Küresel yenilik endeksinde ülkemizi hızlıca taşıyacak yol haritasını da hazırladık.

Büyük Çamlıca Camii'ni hamdolsun ibadete açtık. Şimdi bir de Rami Kışlası'nı bir millet kütüphanesine dönüştürüyoruz, onun da çalışmaları devam ediyor.

Eğitim bilişim ağı sistemini hızla hayata geçirdik. Öğretmenler sistemi aktif olarak kullandı.