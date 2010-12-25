Erdoğan, cumhurbaşkanlarını namaza götürdü

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, direksiyonuna geçtiği Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'yi cuma namazına götürdü.





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Çırağan Sarayı'nda, beşinci Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı kapsamındaki ikili görüşmelerin ardından, Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makam aracının direksiyonuna geçti.





Erdoğan, yanındaki koltuğa Cumhurbaşkanı Gül, arka koltuklara da konuk cumhurbaşkanları Zerdari ile Karzai oturduktan sonra, aracı, cuma namazı için Çırağan Sarayı'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne sürdü.



