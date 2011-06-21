Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak mı?

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Başbakan'ın yakın arkadaşı Hüseyin Besli Erdoğan'ın başarısını anlattı

KONDA'nın sahibi, Radikal gazetesi yazarı Tarhan Erdem Taraf gazetesinden Neşe Düzel'le yaptığı söyleşide Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl sonra siyaseti bırakacağını ve Köşk'e çıkmayacağını söyledi. Erdem'in bu iddiasına A Haber'de Selin Ongun'un sunduğu "Bi Sormak Lazım" adlı programa katılan Erdoğan'a en yakın isimlerden Hüseyin Besli yanıt verdi.Besli, "Başbakan Erdoğan bugün zaten siyasete damga vurmuş durumda. 4 yıl sonra zaten tüzük gereği zaten milletvekili olmayacak. Cumhurbaşkanlığı'nı istemediği yönündeki görüşe ben pek itibar etmiyorum. Bir siyasetçi için hep bir sonrası vardır. Böyle bir şey siyasetin dinamizmini öldürür. Tarhan Erdem'in bu görüşlerine katılmıyorum" dedi.