Erdoğan: Cumhur İttifakımızı 'illet ittifakı'na karşı muzaffer kılacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AKP Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı öncesinde vatandaşlara "Cumhur İttifakı'mızı inşallah başkentimizde karşımızdaki 'illet ittifakı'na karşı muzaffer kılacağız" diye seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Başkentimizin saygıdeğer hanımları, saygıdeğer beyler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra Ankara Kapalı Spor Salonu’nda büyükşehir belediye başkanımızla birlikte, 24 ilçe belediye başkan adayını da açıklayacağız. Bu 25 adayımızın malum 3 ttanesi Cumhur İttifakımızın gereği MHP'den. Diğerleri partimizden. Cumhur İttifakı'mızı inşallah başkentimizde karşımızdaki 'illet ittifakı'na karşı muzaffer kılacağız. Buna hazırız değil mi?

Biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil. Beş dönemi Kayseri Büyükşehir'i yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekili. Hayatı şehircilikle, çevrecilikle belediyecilikle geçmiş bir kişiyi aday yaptık.

Hanımlar, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir. Siz kararlı olduğunuz zaman bu kale düşer. Şurada fazla bir şeyimiz yok, üç ayımız var.

Unutmayın, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet!

Devletimize illetleri dokundurmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir.