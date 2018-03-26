"Erdoğan, 'Cumhur ittifakı Anadolu'da tuttu insanlar bir eliyle MHP'nin, diğer eliyle bizim işareti yapıyorlar' diyor"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul teşkilatında yaptığı konuşmanın detaylarını yazdı. Selvi, Erdoğan'ın "Cumhur ittifakı Anadolu’da tuttu bir eliyle MHP’nin, diğer eliyle bizim işaretimizi yapıyorlar" sözlerini aktardı.

Selvi'nin "Erdoğan İstanbul seçimlerine odaklandı" başlığıyla (26 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti-MHP ittifakı ile yerel seçimlerde ilk kez gözleyeceğimiz bir faktör ortaya çıktı. Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Manisa gibi iller üzerinde duruluyor. Ama asıl İstanbul ve Ankara üzerinde odaklanmak gerekiyor. Yerel seçimlere her iki parti ayrı ayrı girecek. Erdoğan sandıkta gönüllü bir ittifakın yaşanabileceği düşüncesinde. İttifakla ilgili yerel seçimlere dönük değerlendirmeleri erken buluyor, ”Hele 2018’i bir geçirelim” diyor. Ama ittifakın tabanda tuttuğu kanaatinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Cumhur ittifakı Anadolu’da tuttu. Anadolu’da insanlar bir eliyle MHP’nin işaretini yapıyor, diğer eliyle bizim işaretimizi yapıyorlar” diye konuşuyor. İstanbul seçimlerinde adaylar ortaya çıkmadan bir değerlendirme yapmak için erken. Çünkü İstanbul’da aday önemli. Ayrıca AK Parti MHP ittifakının İstanbul’da Kürt ve milliyetçi seçmenleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.