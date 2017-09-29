Erdoğan Cuma namazını Fatih'te kıldı,mezun olduğu okulun açılışına katıldı

Özgür ALTUNCU -Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Fatih\'teki Yavuz Sultan Selim Camii\'nde kıldı. Erdoğan cami girişinde dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mevlüt Uysal tarafından karşılandı. Cuma namazından sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uysal\'la mini bir zirve gerçekleştirdi.

CUMA NAMAZINDA SÜRPRİZ İSİM



Bu arada Cuma namazına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Türel önemli bir konuyu Cumhurbaşkanına arz ettiğini aynı zamanda da hemşehrisi olan Mevlüt Uysal\'ı tebrik için İstanbul\'a geldiğini söyledi.

YENİ BAŞKAN KOŞARAK ÇIKTI



İBB Başkanı Mevlüt Uysal, camiden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ardından çıktı. Uysal makam aracına yetişmek için kısa bir süre koştu.





TOPBAŞ DA KATILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından Fatih Çarşamba\'da bulunan eski adıyla İstanbul İmam Hatip Lisesi\'nin yeni hizmet binasının açılış törenine geçti. Yeni adıyla İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılış törenine çok sayıda isim katıldı. Erdoğan\'a Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz gibi isimler eşlik etti. İBB Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş da okulun mezunları arasındaydı. Topbaş da törene katıldı.





TARTIŞILAN İSİM YAPTIRDI



Bu arada törende ilk olarak yine okulun eski öğrencileri arasında yer alan iş adamı Mesut Toprak konuştu. Okulun yenileme çalışmasını yaptıran Toprak, İstanbul siluetini bozduğu için gündeme gelen Zeytinburnu\'ndaki 16/9 Kulelerinin sahibi olarak tanınıyor.

(FOTOĞRAF)