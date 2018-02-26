"Erdoğan, 'çok tartışmayın, ittifak teklifini süratle geçirin' diyor; koalisyon görüntüsünden rahatsız"

Birgün gazetesi Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın, AKP-MHP tarafından hazırlanan seçim ittifakı tasarısına ilişkin olarak, "İttifak taslağının bir an önce Meclis’ten geçmesini isteyen Erdoğan’ın, kurmaylarına, 'Çok tartışmayın süratle geçirin' talimatı verdiği belirtiliyor" dedi. Aydın, "Bu acelenin ardında Erdoğan’ın koalisyon görüntüsünden duyduğu rahatsızlık ile erken seçim gündeminin olduğu konuşuluyor" diye kaydetti.

Aydın'ın "İttifakın acelesi var" başlığıyla yayımlanan (26 Şubat 2018) yazısı şöyle:

AKP-MHP arasında hazırlanan ve seçim ittifaklarını düzenleyen tasarının bu hafta başı Meclise gelmesi bekleniyor. Taslak metnin alt komisyona gelmeden görüşülmeye başlanacağı bilgileri AKP kurmayları tarafından da doğrulandı. İki partinin de tasarıya dair katkı ve itirazlara kapalı olacağı anlamına gelen bu tutum aynı zamanda ‘aceleye’ de işaret ediyor.

Tasarı bu hafta Meclis’te

AKP-MHP ittifakını ya da başka bir ifade ile koalisyonunu resmi hale getiren tasarıya nihayet iki partinin liderleri son noktayı koydu. Taslağa dair muhalefetin ortak değerlendirmesi “seçim kazanmanın garantili formülü” olurken ittifak dışında Seçim Yasası’nı düzenleyen maddelerin varlığı bu iddiaları güçlendirdi.



İki partinin ‘acelesi’ne dair Meclis kulislerinde konuşulan bir diğer değerlendirme de Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın ittifak tartışmalarının çok gündemde kalmasını istememesi olduğuna dair. Erdoğan’ın, kurmaylarına “Çok tartışmayın süratle geçirin” talimatı verdiği ve bu hafta sonuç beklediği konuşulan konulardan biri.

Erken seçim sürekli gündemde

CHP ve HDP’den öneri dahi almadan ittifak taslağının süratle Genel Kurul’a getirilme telaşının arkasında erken seçim gündeminin olduğunu söyleyenlerin sayısı az değil. AKP kulislerinden aldığımız bilgilere göre kamuoyu yoklamalarına çok önem veren Erdoğan, Afrin ve AKP-MHP ittifak sürecinin seçmen davranışlarında yaratacağı etkinin tam anlamıyla ortaya çıkmadığını düşünüyor. Kulislerde sonuçları doğru değerlendirmek için Mart ayını beklemek gerektiği söyleniyor.

Özellikle mart başında yaptırılacak araştırma sonucunda erken seçime dair daha net kararlar alınabileceği AKP içinden bize doğru yansıyan ilk bilgiler. Her ne kadar kamuoyu araştırmalarında Afrin operasyonuna dair sorular iki aydır bulunuyor olsa da AKP-MHP ittifakının resmileşmesine dair ilk anket geçen hafta sahaya çıkarılmış durumda.



Milli ittifak ama tek şef

İttifak taslağının süratle Meclis’ten geçirilme girişiminin arkasında yatan nedenlerden biri de Erdoğan’ın koalisyon görüntüsünden duyduğu rahatsızlık. Her ne kadar ‘milli ve yerli olanların’ buluşması olarak ittifakı selamlasa da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile adının çok sık yan yana gelmesinden rahatsız olduğu da sır değil. Parti yönetiminden sızan bilgilere göre Bahçeli ittifakı, AKP tabanında da tam hazmedilmiş değil. Erdoğan da bunun farkında ve hızlı hareket ediyor.



Ama burada da önemli bir problem var o da Bahçeli’nin ittifak içerisindeki etkisini her defasında gösterme isteği. Bahçeli’nin kendi tabanına mesaj verme gayreti Erdoğan’ın ayağına dolanıyor ama en azından şimdilik rahatsız edecek boyuta ulaşmış değil.

İttifakı kurduk ama...



AKP-MHP ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması ve ardından da taslağın ortaya çıkmasıyla seçim sonuçlarına etkisi çeşitli simülasyonlarla kamuoyuna sunuldu. Bu simülasyonlara göre; ittifak yapan partiler oy oranlarını artırmamış olsalar bile her durumda milletvekillerinin sayısı artıyor.



Bu duruma rağmen AKP’li kurmayların çok da rahatladıklarını söylemek mümkün değil. Nedenini sorduğumuzda, “Tüm hesaplamalar olası bir İYİ Parti-SP ve diğer merkez parti ittifakları yok sayılarak yapıldı. Öyle bir ittifak gerçekleşir ve sandığımızdan fazla oy alırsa bu değişiklikler bizden çok başkalarının işine yarabilir” yanıtını alıyoruz. Hele bir milletvekilinin “MHP’yi tatmin etmek için durumumuzu zora soktuk” söylemi, AKP’lilerin bu durumdan çok da memnun olmadıklarının işareti olarak kabul ediliyor.



Saadet Partisi, İYİ Parti ile bir ittifaka girerse uzun yıllar sonra ilk kez baraj sorunu olmadan seçimlere gitmiş olacak. Böyle bir durumda da Saadet Partisi’nin limitlerinin nereye kadar ulaşabileceğine dair elde net bir veri yok. AKP’lileri endişelendiren en önemli konulardan biri de bu.

İttifakta çatlak mı: İki partiyle olmalı

İttifak komisyonunda MHP’li heyetin başkanlığını yapan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, BBP’nin ittifaka katılmasını ‘uygun bulmadıklarını’ belirtti ve “Cumhur ittifakı, iki parti arasında olmalı” dedi.



Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Kalaycı, MHP’nin BBP’nin ittifakta yer almasına soğuk baktığı iddiaları hakkındaki soruya, “Kanun, her partiye aynı imkânları sunuyor. Ama Büyük Birlik Partisi’nin bu ittifaka ayrı kurumsal kimliğiyle katılmasının MHP olarak çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. BBP zaten bizden ayrılarak kurulmuş bir parti” karşılığını verdi.



Kalaycı, “İki parti arasında olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. 5-6 partili bir ittifak doğru olmaz. İki parti özelinde kalması bizce daha doğru olur” dedi.



MHP’li Vekil ayrıca, ittifak için “İlk turda rahatlıkla yüzde 60’ı bulacağız” tahmininde bulundu.