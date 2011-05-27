Erdoğan: Çok eşli olanları tasvip etmiyorum

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih ve Eyüp belediyelerine danışmanlık yapan Sibel Üresin'in "çok eşlilik yasal olsun" sözlerine "şahsen böyle yasayı tasvip etmem mümkün değil" diyerek karşı çıktı. Erdoğan, Etiler'de patlayan bombayla ilgili "seçim sürecinde bombalı eylemler olabileceğini tahmin ettiklerini" söyledi.







Diyarbakır için iki yeni projesi olduğunu söyleyen Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Etiler'deki bombalı eylem için de 'tahmin ediyorduk' dedi.

Hürriyet'te Metehan Demir imzasıyla yayımlanan habere göre Başbakan Erdoğan dün Aksaray'a davet ettiği gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi: "Üstlenmeye göre karar verilmez. Eylemlerin şekilleri var. Arkadaşlar üzerinde çalışıyor. Nihai kararı verecekler. Yakalananlar olacak mı göreceğiz. Seçim sürecinde olacağını tahmin ettik. İlginç şeyler oluyor. Dükkanlar zorla kapattırılıyor. Bu dükkanları biz kapattırmadık. Bunu sağır sultan bile biliyor. Sırtını dayadığın örgüt yapıyor. 100’ü aşkın seçim büromuza molotofla saldırdılar. Silvan ilçe başkanımızın iş makinelerini yaktılar. Sindirme politikaları bunlar. Hedefte Ak Parti var.

KCK davası

"(Kemal Kılıçdaroğlu’nun başsavcıya ziyareti ve sözleri üzerine) Adalet Bakanı’ndan konuyu araştırmasını istedim. Yargı mensubunu sorgulayacağını tahmin etmiyorum. Ama bu ülkenin Başbakanı’na, karşısında ‘katil’ diye bağırıyorlar. CHP’li ise ‘lütfen yanlış yapıyorsun’ demeli. Siirt’te beni dinleyenler pet şişe fırlatıyordu. Halkı teskin ettik."

Başbakan Diyarbakır'a yönelik projeleri olduğunu da açıkladı. "Oraya yönelik proje bazında düşüncelerimiz var" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Hazırlıkları yapılıyor. Ankara projelerini açıkladığımız gibi Diyarbakır için de projeler açıklayabilirim. Bölgeye dönük söylediklerimizi derleyip Diyarbakır’da söyler, noktalarız. Finali olur."

Çok eşli evlilik

Başbakan Tayyip Erdoğan, bazı belediyelerde muhafazakar aile danışmanlığı yapan Sibel Üresin’in, “Çok eşlilik yasal olsun” önerisi anımsatılınca, “Okudum. Benim şahsen böyle yasayı tasvip etmem mümkün değil. Gayri ahlaki olarak bu işi yapanları da tasvip etmiyorum” dedi.



