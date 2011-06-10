Erdoğan, CNN Türk'ü karıştırdı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü CNN Türk’te canlı yayın konuğu oldu. Ancak CNN Türk'te 11 yıldır program yapan Cüneyt Özdemir, twitter'da "Başbakan CNNTÜRK’de değil. CNNTÜRK’ün küçük bir yöneticisinin, büyük ihtiraslarının konuğu" diyerek CNN Türk Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan'ı eleştirdi.

Erdoğan, CNN Türk Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını cevaplandırdı.

Erdoğan, konuk olduğu kanalın yayın politikasına canlı yayında çok sert eleştiriler yöneltti. O saatlerde kanala eleştiriler yönelten sadece Başbakan Erdoğan değildi.

11 yıldır CNNTÜRK’te program yaptığını belirten Cüneyt Özdemir de aynı saatlerde twitter’da kanalı ve kanalın haber koordinatörü Yavuz Oğhan için "Başbakan CNNTÜRK’de değil.CNNTÜRK’ün küçük bir yöneticisinin, büyük ihtiraslarının konuğu" dedi.



İşte Özdemir'in Yavuz Oğhan'ı hedef alan o tweet'ler:



