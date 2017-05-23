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Erdoğan: 'Club' benim değil ki, bütün bu tabelaları sökün

"Kahveni iç, çayını iç, sohbetle birlikte zenginleş"

23 Mayıs 2017 20:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tabelalarda ve statlarda kullanılan Türkçe dışındaki yabancı kelimeleri eleştirerek "Bir özentidir gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle adeta, biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil" şeklinde konuştu.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir özentidir gidiyor, kendi dilimizin zenginliği varken adeta biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı malum arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak kibar değil, şık değil.

Biliyorum yazılı ve görsel medya bunun üzerinden bindirecek. Varsın bindirdik, ama biz doğruları konuşmaya mecburuz. 

Bunları konuşamadığımız için bedel ödüyoruz. Hele hele bilim insanlarımız konuşmadığı sürece, işte genç nesiller bunun bedelini farklı şekilde ödüyorlar. 
Eskiden kıraathane vardı bizde. Şimdi bakıyorsunuz buraların isimleri club olmuş, kafetarya olmuş.

Kahveni iç, çayını iç, sohbetle birlikte zenginleş.

Ama bunlar yerini nereye terk etti? işte bu kafetaryalara, kulüplere. Club; bu benim değil ki. Diyoruz ki bu tabelaları sökün. Bu senin hakkın, en doğal hakkın. Ama yaptıramıyorsunuz. Herkes bir yerlere şirin görünmenin gayreti içerisinde. 

23 Mayıs 2017- Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

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