Erdoğan: Clinton'ın açıklaması siyasi acemilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın 'başkan seçilirse Suriyeli Kürtleri silahlandıracağı' yönündeki açıklamasını 'çok talihsiz' bulduğunu söyledi.

Ankara'da hakim ve savcılar için düzenlenen kura töreninde konuşan Erdoğan, "Doğrusu ben bunu bir siyasi acemilik olarak görüyorum" dedi.

Böyle açıklamalar yapılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bölgenin hassasiyetleri farklı. Bu hassasiyetlerin olduğu bir dönemde böyle bir adım atılamaz."

Hillary Clinton, Pazar günü Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'la karşı karşıya geldiği TV tartışmanın Suriye ile ilgili bölümünde Kürtleri silahlandırmayı değerlendireceğini söylemişti.

Clinton, "Kürtleri silahlandırmayı değerlendirirdim. Kürtler Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de en iyi ortaklarımız oldu" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yaptığı konuşmada, koalisyon güçlerinin YPG'ye yönelik tavrını da eleştirmeyi sürdürdü:

"Koalisyon güçleri olarak biz, 10 bin DEAŞ'lıyı halledemiyoruz, bunun için PYD'ye YPG'ye diyoruz ki 'Gel, siz de terörist olsanız da bize yardımcı olun, şu DEAŞ'ı temizleyelim.' Teröristin iyisi kötüsü olur mu?" diyen Erdoğan, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Onlar da terörist. Yani bir terör grubunu yok etmek için bir başka terör grubuyla hareket ediyorsunuz. Kusura bakmayın, biz güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya Türkiye olarak müsaade etmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye Fethullah Gülen'in iadesi konusundaki eleştirmeye de devam etti:

"Ne yaptılar? Bölücü terör örgütünün başını teslim ettiler, onun yerine bir başka terör örgütünün başını aldılar. Oyun çok sinsi.

"Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Eğer bu vermeme süreci uzarsa, devam ederse, seslendireceğimiz çok hassas şeyler de olacaktır."

Erdoğan konuşmasında önümüzdeki günlerde başlaması beklenen Musul operasyonuna da değindi.

Cumhurbaşkanı, 'Türkiye'ye, bölgedeki kumpası bozması nedeniyle saldırıldığını' söyledi:

"Suriye'de güya birbirleriyle savaşan terör örgütleri ülkemizde vardiya halinde eylem yapıyor. Bu eylemlerin hiçbirinin geçerli sebebi yoktur. Türkiye'ye saldırılmasının sebebi bölgede kurulan kumpası bozuyor olmamızdır.

"Musul'da bölgeyi kana boğmak için kurulan mezhep çatışması balonunu söndürmekte kararlıyız. Suriye ve Irak kaynaklı terör tehdidi hayati önemdedir. Biz devlet ve millet olarak bekamızı tehdit eden bu oyunu ne pahasına olursa olsun bozmakta kararlıyız."