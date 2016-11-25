Erdoğan: 'Cinsel istismar' düzenlemesi yeniden Meclis'e gelecek

İstanbul'da yapılan 2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepki çeken ve TBMM'de komisyona çekilen "cinsel istismar" düzenlemesine de değindi.

Erdoğan düzenleme ile ilgili olarak, "İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen zirvede konuşan Erdoğan, yasaların izin verdiği yaşın altında evliliklere ve bunlardan kaynaklanan sıkıntılara çözüm üretmek için adım atılması gerektiğini söyledi.

Bu adımların sosyal ve kültürel bilinci artırmaya yönelim olması gerektiğini belirten Erdoğan "Şayet kanuni yaş sınırının altında evlilik kültürü mevcutsa, siz istediğiniz kadar kanun çıkartın, istediğiniz kadar ceza verin bunun önüne geçemezsiniz" diye konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) altı milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'na getirdiği ve 'bazı cinsel istismar suçlarına af getirmekle' eleştirilen önerge yoğun tepkilere neden olmuştu.

Önergeye yönelik en büyük eleştirilerden biri, 'tecavüz ettiği kişi ile evlenen failin kamu davasının ertelenmesi yönündeki anlayışın' mevzuata yeniden getirilmesiydi.

Muhalefet bu düzenlemenin 15 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun faillerini "cezasız" bırakacağını söyleyerek tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı KADEM de önergeyi eleştirmişti.

KADEM'den yapılan açıklamada, 'failin' tanımının yeterince anlaşılır olmadığı, önergenin yasalaşması halinde cinsel istismar suçu işleyenlerin mağdurla evlenerek serbest kalmalarının önünün açılacağı belirtilmişti.

Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise önergenin "tecavüze af'"anlamına gelmediğini ve tecavüzcüleri kapsamadığını vurgulamış, muhalefeti konuyu saptırmakla suçlamıştı.