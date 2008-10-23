Erdoğan çifti tazminat kazandı

Başbakan Tayyip Erdoğan, Radikal gazetesi ve yazarı Perihan Mağden'den, Emine Erdoğan ise Tempo dergisi ve muhabiri Cemal Subaşı'dan 5'er bin YTL manevi tazminat kazandı.



Başbakan Erdoğan'ın, bir köşe yazısında, "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" iddiasıyla Radikal gazetesi ve Perihan Mağden aleyhinde açtığı tazminat davasının görüldüğü Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Fatih Şahin ile gazete ve Mağden'in avukatı Doğa Kavak katıldı.

Avukat Şahin, davanın kabulünü isterken, avukat Kavak ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.



Yargıç Suna Türe, davayı kısmen kabul ederek, Radikal gazetesi ve Mağden'in, Başbakan Erdoğan'a, yayım tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 5 bin YTL manevi tazminat ödemesine karar verdi.



Davanın dilekçesinde, Radikal gazetesinin 14 Şubat 2008 tarihli nüshasında yayımlanan ve Perihan Mağden tarafından kaleme alınan "Başbakan Peki İşini Seviyor mu?" başlıklı köşe yazısında, "Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunulduğu" öne sürülmüştü.

Dilekçede, gazete ve Mağden'den, yayım tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10 bin YTL manevi tazminat talep edilmişti.



Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Emine Erdoğan'ın avukatı Fatih Şahin ile Tempo dergisi ve muhabiri Cemal Subaşı'nın avukatı Doğa Kavak katıldı.

Avukat Şahin, davanın sübuta erdiğini belirterek, kabul edilmesini talep etti. Avukat Kavak ise davanın reddini istedi.



Yargıç Selahattin Şimşek, davayı kısmen kabul ederek, Tempo dergisi ve muhabiri Subaşı'nın Emine Erdoğan'a 5 bin YTL manevi tazminat ödemesine hükmetti.



Davanın dilekçesinde, Subaşı tarafından yazılan ve Tempo dergisinde 22 Mayıs 2008 tarihinde yayımlanan "İşte İpleri Koparan Konuşma-Devletin Zirvesindeki Küslüğe İlişkin Ankara Fısıltıları" başlıklı haberde, "Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül arasında geçtiği iddia edilen gerçek dışı bir konuşma ve görüşmeye yer verildiği" kaydedilmişti.



Dilekçede, söz konusu haberdeki ifadelerle Emine Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" iddia edilerek, dergi ve muhabiri Subaşı'dan yayım tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10 bin YTL manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.

