Erdoğan çifti, tatil için Hatay'da

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından tatilini geçirmek üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte Hatay'a gitti. Din ve kültür mozaiği olan Hatay, daha önce medeniyetler buluşmasına da ev sahipliği yapmıştı.



Son iki ayda Türkiye'nin hemen hemen her yerinden miting yapan ve yerel seçimlerin ardından ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uçakla saat 00.30 sıralarında Hatay Havaalanı'na geldi. Eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye ile birlikte kente gelen Başbakan, daha sonra karayoluyla tatilini geçireceği termal kaplıcaya sahip Ottoman Otel'ine geçti. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklaktıki otelde kaplıcalardan faydalanacak olan Erdoğan Ailesi'nin hafta sonuna kadar burada kalacağı bildirildi.



Cumartesi gününe kadar kalacak



AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 00.50'de uçakla Hatay'a gelen Başbakan Erdoğan'ın cumartesi gününe kadar Ottoman Termal Otel'de kalacağını söyledi.



Erdoğan'ın bugün otel dışına çıkmayacağını belirten Ergin, "Başbakan Erdoğan, seçim çalışmaları ve ardından ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyaretinin yoğunluğunun ardından dinlenmek amacıyla Hatay'a geldi. Kendisini termal otelde konuk ediyoruz. Yarın, Hatay Valisi Nusret Miroğlu ile Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret edecek. Cumartesi günü de kentten ayrılacak" dedi.



Otel çevresinde sıkı önlemler



Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine ile kızı Sümeyye ile kaldığı otelin çevresinde güvenlik önlemleri alındığı, buraya gelen araçlar ve sürücülerin sıkı bir şekilde kontrolden geçirildiği görüldü.



Bu arada, medya mensupları da başbakanlık güvenlik ekipleri tarafından otel ve çevresinden uzaklaştırıldı.



Termal suyu hastalıklara şifa



"Saray Keyfinde Tatil" sloganı ile hizmet veren Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli 5 yıldızlı, uydu kent mevkisinde yaklaşık bir yıl önce hizmete atılan otelin termal suyunun, banyo, içme ve kaplıca kürleri kapsamında değerlendirildiği, çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.











