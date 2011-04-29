Erdoğan CHP'ye T24 yazısı ile cevap verdi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine "Ecevit'in adını ağzına alırken önce abdest al" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın ortaya çıkardığı CHP adayı Sinan Aygün'ün "Ecevit'in Başbakanlık yapamadığı" iddiasını içeren mahkeme dilekçesi ile yanıt verdi. Akın'ın yazısının ilgili bölümünü aynen okuyan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na, Aygün'ün 2002 yılında "Başbakan Ecevit'in vesayet altına alınması" talebini içeren dilekçesini hatırlattı.

Doğan Akın: Ecevit Başbakanlık yapamaz diye mahkemeye başvuran CHP'li...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'ndeki toplu açılış töreninde, AKP Antalyalı- Elmalı İlçe Örgütü'nün Ecevit-Clinton fotoğrafı ile Obama- Erdoğan fotoğrafını "10 yılda Türkiye'nin itibarını yükselttik" altyazısıyla bir afiş haline getirmesi üzerine kendisine yüklenen Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, Doğan Akın'ın 28 Nisan Perşembe günü T24'te yayımlanan yazısındaki satırları aynen altıntılayarak özetle şunları söyledi:

''Çok ilginçtir. DSP Antalya örgütünün suç duyurusunda bulunduğu afiş var biliyorsunuz. CHP'den büyük bir tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun mitinginde, afişten dolayı doğrudan şahsımı hedef alarak, 'Sen kim, Ecevit kim? Sen Ecevit'in tırnağı olamazsın. Adını ağzına alırken önce abdest al' dedi.





CHP, Ecevit'i, Atatürk ve İnönü'den sonraki tarihsel lideri olarak savunacaksa görevin bazı yeni partilelere karşı da icra edilmesi gerekecek. Zira CHP'nin, AK Parti afişine konu olan Ecevit'i 'Başbakanlık yapamaz' diye mahkeme kayıtlarına geçiren milletvekili adayları var.

5 Temmuz 2002'de bugün CHP'nin Ankara milletvekili adaylarından Sinan Aygün'ün, o zaman ATO Başkanı olduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:











''Aygün'ün elindeki dilekçeyi, Ankara Adliyesi'nin hukuk tevzi bürosuna bırakıyor. Ve yapılan dağıtımda, Ankara 16. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilen dilekçesinde Aygün, Başbakan Ecevit'in sağlık durumunun kişisel ihtiyaçlarını bile karşılamaya elvermeyecek kadar bozuk olduğunu, makamına da gelmediğini, toplantılara katılamadığını, ekonomiyi yönetemediğini belirtiyor ve ekliyor 'yurt dışında Turkiye'yi temsil edemiyor' diye.





Dilekçesinde, 'Başbakanın üstlendiği ağır görevler dikkate alındığında, Sayın Bülent Ecevit'in sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceğinin tespitinin gerekli olduğu düşünülmektedir' diyen Aygün, Medeni Kanun uyarınca Ecevit'in vesayet altına alınmasını talep ediyor.





Medeni hukuk uyarınca kendisini yönetmekten aciz, akılca zayıf ve benzer durumda bulunan kişilerin vesayet altına alındığını hatırlatalım. Ne dersiniz? Artık CHPli olan Sinan Aygün, hatırası önünde Ecevit'in memnu haklarını iade etmiş midir? Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf olunur bir belge. Hadi güle güle kullan. Herhalde bu sana epeyce yeter.''



