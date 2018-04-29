Erdoğan: CHP’nin temsil ettiği çizgi artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) il başkanları toplantısında bir konuşma yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi.

"CHP'nin temsil ettiği çizginin artık siyaseten muhalif olma, siyaseten farklı duruş sergileme, siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aştığını, terör örgütleriyle ve onları özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini görmek durumundayız" diyen Erdoğan, sözlerine "Geçmişlerindeki millete rağmen siyaset yapma anlayışları sebebiyle demokrasi sicilleri zaten bozuk olanlar şimdi işi bir adım daha ileriye götürüp, millete karşı siyaset yapmaya başlamışlardır" diye devam etti.

Adaleti sağlamakla görevli mahkemelere ve Anayasa Mahkemesi'ne saldıran bir zihniyetin derdinin adalet olamayacağını söyleyen Erdoğan, "Bir defa bile şöyle gönül diliyle şehitlerimizi andıklarını, gazilerimize şifa dilediklerini duymadıklarımız, teröristler ve onlara yardım edenler için ne yazık ki, dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Hak arayacaksanız şehitlerin, gazilerin hakkını arayın" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör örgütleriyle irtibatı nedeniyle ihraç edilip cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara yine bunlar sahip çıkıyor.

"Hem FETÖ'nün hem de PKK'nın önde gelen isimlerinin övgüyle bahsettiği bir genel başkanın yaptığı işlerin, ülkemizin ve milletimizin yararına olmadığını anlamak için başka bir ölçüye ihtiyaç yoktur.

"Avrupa'nın himayesindeki sözde gazetesinden size seslenen PKK yöneticisi, 'Doğru adımlar atıyorsunuz' diyorsa, attığınız adım kesinlikle yanlıştır. Terör örgütleri OHAL'den rahatsızsa siz de uygulama gayesini bile bile buna karşı çıkıyorsanız gittiğiniz yol Kandil'in yoludur.

"Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız."