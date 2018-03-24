Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 3740 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.

Erdoğan “CHP'nin iktidarı sandıktaki tüm hırsızlıklara rağmen ancak 4 yıl sürebildi. Ne zaman ki kapalı oy açık tasnif uygulandı, halk CHP'yi sandığa gömdü” diye konuştu.

2019 seçimlerine değinen Erdoğan, "2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar." dedi.

AKP’nin Ordu’daki kongresinde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2019'un şimdiden birilerinin uykularını kaçırdığını, kirli senaryoların devreye alındığını görüyoruz.

Önümüzde seçimlere en az bir sene olmasına rağmen ana muhalefet partisinin milletvekilleri, sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken bakıyorsunuz, ana muhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor.

Ana muhalafetin görevi sandığa pusu kurmak mıdır?

Utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Yok etmek için yapılan siyasetin Türkiye düşmanlığından başka kimseye faydası olmaz.

Kendi hezimetlerinden ötürü milletimizi suçlamaya kalktılar. Şimdi de beceriksizliklerine bahane arıyorlar. Siyaset hiçbir zaman böyle ayağa düşürülmemiştir.

Kaymakanlar CHP'nin ilçe başkanıydı. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Bunların demokrasi ile alakası yok.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3740 terörist etkisiz hale getirildi.

Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası yoktur.

CHP'nin iktidarı sandıktaki tüm hırsızlıklara rağmen ancak 4 yıl sürebildi. Ne zaman ki kapalı oy açık tasnif uygulandı, halk CHP'yi sandığa gömdü.

Gecenin hükmü güneş doğana kadardır.

Ayrıntılar geliyor…