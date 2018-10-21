Erdoğan: CHP'nin Adnan Menderes'i nasıl idam ettiğini iyi biliriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu TÜGVA'nın genel merkez açılışında konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri tekrar Suriye'ye göndereceğiz " dediğini belirterek "Bunun insanlıktan nasibi var mı? Geçmişlerinden bu yana hep zulüm etmişler. CHP'nin tarihini biz iyi biliriz. Adnan Menderes ve arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini biliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Bize yapılanların hiçbirisini başkalarına yapmadık.

- Hiçbir evladımızın inancından, kılık kıyafetinden, dış görünüşünden dolayı horlanmadığı bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kıldık. Milletimizin tamamına hizmet etmenin çabası içindeyiz.

- Türkiye’nin son 16 yılından rahatsız olanlar, senelerdir kendilerini imtiyazlı vatandaş konumunda görmeye alışanlardır. Biz, demokrasinin geliştirilmesi, hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi yolunda çalışmaya devam edeceğiz.

- Şimdi millet olarak yeni bir dönemin arifesinde bulunuyoruz. Bu dönemin adı yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem, yeniden büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir.

- Ana muhalefetin başı İngiltere'de Suriyelileri tekrar Suriye'ye göndereceğiz diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? Ensar ile muhacir nedir bunlar bilmez. Bunlar her zaman zulümle içiçe olmuşlar. Geçmişlerinden bu yana hep zulüm etmişler. CHP'nin tarihini biz iyi biliriz. Adnan Menderes ve arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini biliriz. Onlar kollarında teröristlerle Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirler. Bay Kemal sen onlarla yürümeye devam et, biz mazlumlarla beraber yürüyeceğiz. Bu mücadele boynumuzun borcu.

- Mazlumların cesetlerinin çocuklarıyla birlikte sahile vurduğu dünyada kimse kendini güvende hissedemez. Demek ki bay Kemal ediyor. Özgürlük adına belirli uyuşturucu maddelerin serbest bırakıldığı yerde kimse istikbalini güvende göremez.

- Talebelik asla diploma avcılığı değildir.