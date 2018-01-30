Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 14 hakaret davası açtı; 700 bin lira tazminat istiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra Twitter paylaşımlarıyla gündem olan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun peşinin bırakmadığını yazdı. Erdoğan'ın Kaftancıoğlu hakkında 14 ayrı dava açtığını, tazminat miktarının 700 bin lira olduğunu söyleyen Selvi, "Görünen o ki, Kaftancıoğlu’nun bedelini CHP ödeyecek, nemasını ise Erdoğan toplayacak" dedi.

Selvi'nin "Erdoğan, Kaftancıoğlu’nun peşini bırakmıyor" başlığıyla (30 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yine tweet’leriyle gündemde.

Ancak bu kez kamuoyu ya da siyasetin gündeminde değil, yargının. Kaftancıoğluhakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını aşağılamak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlarından hakkında soruşturma açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grubunda, Kaftancıoğlu’nun tweet’lerini görüntülü olarak izlettirip, sert eleştiriler yöneltmişti. Ancak, “Vefat etmiş anacığıma yönelik galiz küfürleri burada zikretmekten hicap duyacağım” demişti. Kaftancıoğlu annesiyle ilgili tweet nedeniyle Erdoğan’dan özür dilemişti. Kaftancıoğlu’nun özrü kendisini kurtarmaya yetmedi. Erdoğan, annesi hakkında atılan yüz kızartıcı tweet’i affetmedi. Kaftancıoğlu hakkında 14 manevi tazminat davası açtı. Her tweet için 50 bin TL olmak üzere Kaftancıoğlu’ndan toplam 700 bin TL istedi.

Erdoğan bununla yetinmedi. Kaftancıoğlu hakkında bir de Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret etme gerekçesiyle kamu davası açılması talebinde bulundu. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından 24 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Kaftancıoğlu hakkında, TCK’nın 299. maddesine göre, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret ettiği” gerekçesiyle soruşturma yapılıp kamu davası açılması talebinde bulundu.

Kaftancıoğlu’na karşı bir tazminat davası da Bilal Erdoğan’dan geldi. Necmettin Bilal Erdoğan, Kaftancıoğlu’na iki tweet hakkında toplam 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Bilal Erdoğan her bir tweet için 500 bin TL istedi.

Ünlü tweet'ler

Böylece Kaftancıoğlu hakkında biri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı ceza soruşturması diğeri ise Erdoğan’ın açtığı tazminat davaları olmak üzere, iki koldan yürüyen bir hukuki süreç söz konusu.

Kaftancıoğlu’nun tartışmaya neden olan tweet’leri şunlardı:

- Tarihte bugün: Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyorut,19.15’te Taksim’de

- Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir.İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin

- Devlet katil değil, seri katil

CHP İl Başkanı’nın eşinin, “7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı” tweet’i ise belleklerde rahatsız edici bir iz bırakmıştı.

Tazminatlık tweet'ler

Cumhurbaşkanı Erdoğanmahkemeye verdiği şikâyet dilekçesinde bu tweet’leri gündeme getirmiyor. Sadece şahsını ve ailesini hedef alan tweet’ler hakkında dava açıyor. Burada Kaftancıoğlu’nun attığı tweet’lerden ancak birkaçını alacağım. Çünkü mahkeme dosyasında yer alsa dahi bazılarını yazmaya ahlakım el vermiyor. Bir öğretim üyesi ve bir anne olarak Kaftancıoğlu bu tweet’leri nasıl yazmış, nasıl atmış, orasını bilemiyorum. Mahkemede yapacağı savunmada öğrenme imkânımız olacak.

O nedenle 14 tweet arasından ancak ve ancak birkaçını paylaşmakla yetineceğim.

“Gerçekten de RTE fahişeliği övse,hemen ardından ben zaten morospu çocuğuyum diye piyasaya çıkacak binlerce insan var”

“Bişey önericem tarih ve saat belirleyip hepimiz aynı anda RTE’ye hakaret etsek?!yanmış devreler normale döner mi?”

Gerçekten de bazı tweet’leri yazamıyorum ama “RTE Allah belanı versin senin.Aç tazminat davasını alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde!Zıvanadan çıkarttın iyice” tweeti ile final yaparak bu defteri kapatmak istiyorum.

Ancak ben kapatsam dahi, yargı ve siyasetin bu defteri kapatmayacağı belli. Çünkü Kaftancıoğlu’nun tweet’lerinin sadece Erdoğan’a bakan yüzü yok. CHP’nin temel ilkeleriyle sorunları var. Hafta sonu yapılacak olan CHP kurultayında, bu tweet’lerin etkisini görme imkânımız olacak. Ama asıl 2019 seçimlerinde CHP’nin peşini bırakmayacak gibi.

Eğitimli bir kadının CHP’nin İstanbul İl Başkanı seçilmesi bir heyecan dalgası oluşturmuştu. Ancak ortaya çıkan tweet’ler, bu heyecanı kaygıya dönüştürdü. Görünen o ki, Kaftancıoğlu’nun bedelini CHP ödeyecek, nemasını ise Erdoğantoplayacak.