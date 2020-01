Erdoğan: Adana Valisi'ne dedim ki; bak Vali bey...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada belediyenin CHP'den AKP'ye geçtiğimi hatırlatarak, "CHP gitti ama Antalya'nın 5 yılı kayboldu. Geriye kala kala bira festivali, ölü yakma projesi kaldı" şeklinde konuştu.

Adana'da yaşanan meydan krizine ilişkin de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Adana'da da yine aynı şekilde müracaat etmişler. Vali Bey'e dedim ki: 'Bak, geleceğim, ben orada konuşacağım çünkü ben cumhurun başkanıyım, halkımın başkanıyım.' Dolayısıyla halkımla benim arama girmeye kimsenin gücü yetmez" dedi.

"Eski Türkiye koalisyonu bu kez tüm gücünü bölücü örgüt güdümündeki partiye tahsis etmiş durumda" diyen Erdoğan, Hakkari havalimanına ilişkin de "2 yıl önce açacaktık, engellediler. Kim? Bölücü terör örgütü, onun uzantıları. İşlerine geldikleri zaman dağa gidip geliyorlar. 'Siz, bizim bu havalimanımızı niye engelliyorsunuz?' diye onlarla öyle bir masaya oturup konuşmadılar. Çünkü onların derdi, benim Kürt vatandaşlarıma hizmet etmek değil. Onlar, Kürt vatandaşlarımın siyasi iradesini sömürüyorlar. Yaptıkları iş bu. Ben buradan tüm Kürt kardeşlerime sesleniyorum, 7 Haziran'da bölücü terör örgütünün arkasında olduğu bu siyasi zihniyete gereken dersi vereceğinize inanıyorum, çünkü bunlar asla size hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben ne demiştim, hatırlayın. 'İnlerine gireceğiz' demiştim. İnlerine girdik ve devam ediyor bu süreç. Ey Pensilvanya, daha dün, her türlü hakareti ettiğin, her türlü kumpası kurduğun bir yapının gölgesine sığınmak da seni kurtarmayacak. Ey Doğan medyası ve yandaşları, bugüne kadar her fırsatta ortaya koyduğunuz iki yüzlülüğünüz, bu defa işe yaramayacak." dedi.