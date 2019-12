-ERDOĞAN: ''CHP'DE BALIK BAŞTAN KOKMUŞ'' ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin tek limanının ahlak olduğunu belirterek, ''Siyaset, ahlaksızlığın sığınağı olamaz. Siyaset, ahlaksızlık üzerine yürütülemez, ahlaksızlığa kılıf olarak örtülemez. Hani o medyaya yansıyan konuşmalarda 'balık' ifadeleri geçiyor ya, CHP'de balık baştan kokmuş sevgili arkadaşlarım, CHP'de tuz kokmuş tuz, tuz bu hale geldi'' dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen ''Vizyon 2023'' konulu 3. Gençlik Sempozyumu'nda konuştu. ''Şunu özellikle hatırınızda bulundurmanızı, bir an olsun aklınızdan çıkarmamanızı sizlerden rica ediyorum'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Biz en başından itibaren şunu söylüyoruz: Siyasetin tek limanı ahlaktır. Siyaset, ahlaksızlığın sığınağı olamaz. Siyaset, ahlaksızlık üzerine yürütülemez, ahlaksızlığa kılıf olarak örtülemez. Son dönemlerde siyasetin önünde olan kişilerin neler yaptıklarını, neler ettiklerini görüyorsunuz. Kendi vicdanı karşısında, kendi arkadaşları karşısında, hatta rakipleri karşısında ahlakın en temel ilkelerinden yoksun olanlar, milletin önünde gidemez, millete öncülük, liderlik yapamazlar. Aile bizim en kutsal değerimizdir. Aile bizi biz yapan, bizi bir arada tutan en büyük zenginliğimizdir. Aile yıkıldığında millet yıkılır. Onun için aileyi çok sağlam tutmak durumundayız. Aileye sahipleneceğiz, o kutsal değeri sahipleneceğiz. Ailenin yıpratılmasına, çürütülmesine, pörsütülmesine asla müsaade etmemeliyiz. Biz aynı şekilde, siyasetin seviyesinin aşağılara çekilmesine, siyasetin üslubunun, yönteminin ayaklar altına alınmasına da rıza gösteremeyiz. Biz, tüm teşkilatımızla, bütün mensuplarımızla, nezaketten yana olacak, yapıcı bir üslup kullanacak, gönül diliyle konuşacağız. Muhalefetin, ibretle izlenen üslup ve yöntemi bizim nezdimizde kendisine sığınak bulamayacak. İşte görüyorsunuz. Her ağızlarını açtıklarında, 'dinleniyoruz, izleniyoruz, takip ediliyoruz' diyerek bizi suçluyor, bizi itham ediyorlardı. Kimin kimi izlediği, kimin kimi takip ettiği işte bugün tek tek ortaya dökülüyor. Şimdi ne diyorlar, 'Bana haber vermesi lazımdı, uyarması lazımdı' diyorlar. Kendi içlerine girdiler, birbirlerini nasıl takip ettikleri, nasıl izledikleri ortada. Hani o medyaya yansıyan konuşmalarda 'balık' ifadeleri geçiyor ya, CHP'de balık baştan kokmuş sevgili arkadaşlarım. CHP'de tuz kokmuş tuz, tuz bu hale geldi.'' -''BİZ, BİRBİRİMİZİN AYAĞINA, OMZUNA BASARAK DEĞİL...''- AK Parti ile diğerleri arasındaki farkın bu olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Biz koltuk mücadelesi içinde değiliz, böyle bir sıkıntımız yok. Hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanı ile aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlerin ne kadar gayret sarf ettiklerini. Bunların hiçbirinin tutmadığını görünce sesleri, solukları ne oldu, kesildi. Olay bu, çünkü biz makam, rütbe hırsı içinde değiliz. Biz, millete hizmet için bu yola çıktık. Biz bu yola hep birlikte çıktık. Biz bu yolda beraber yürüdük. Biz, yol arkadaşlığı değil, kader arkadaşlığı yaptık. Biz, birbirimizin ayağına, omzuna basarak değil, ilkeli siyasetle, ahlaklı siyasetle, birbirimize omuz vererek, gönül birliği yaparak bugünlere ulaştık.'' -GENÇLERİN ADAYLIĞINA DESTEK- AK Parti'nin, seçilme yaşını 25'e indirerek, gençlere ne kadar güvendiğini açık, net, samimi olarak ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: ''AK Parti, seçilme yaşını 25'e indirmekle kalmamış, 2009 yerel seçimlerinde de gereğini yapmıştır. 2009 seçimlerinde, yerel yönetimlerde, 30 yaşın altında 641 genç kardeşimiz görev üstlenmiştir. Partimizin 30 yaş altı üye sayısı 1 milyon 50 bine ulaşmıştır. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Toplasanız tüm üye sayısı bu kadar değil. 12 Haziran seçimlerinde de gençlerin adaylığını destekliyor, yeni oluşacak parlamentoda 30 yaşın altında daha fazla genç kardeşimizin, ülkeyi ve gençliği temsil etmesini arzuluyoruz. Biz en önemlisi şunu yapıyoruz; liderlerin, genel başkanların, yönetici kadronun, milletvekillerinin koltuğa yapışıp kalmasını önlüyor, vakti zamanı gelince koltukları, makamları gençlere teslim etmek için kendi önümüze bazı ölçütler koyuyoruz. Üst üste başarısız sonuçlar almalarına rağmen, koltukları bırakmayanlara inat, biz tüzüğümüze koyduğumuz bir madde ile 3 dönem görev yapanların artık çekilmesi şartı getirdik. Aynı şekilde 5 dönem arka arkaya genel başkanlık görevini üstlenen bir genel başkan ara vermek durumundadır. Koltukların değer kazandırdığı genel başkan ve milletvekilleri değil, koltuklara değer kazandıran genel başkan ve milletvekili dönemini biz başlattık.'' AK Parti iktidarından önce Türkiye'de 76 üniversite bulunduğunu belirten Başbakan Erdoğan, 80 yeni üniversite açtıklarını, tüm illerimize üniversite kazandırdıklarını ve üniversite sayısını toplamda 156'ya ulaştırdıklarını söyledi. -''SİZ, EN UZAK YILDIZLARI HEDEFLEMEKLE MÜKELLEFSİNİZ''- Gençlerin boynunu yere eğemeyeceğini ve mahcubiyet içinde olamayacağını vurgulayan Başbakan Erdoğan, gençlerden yüreklerinde umutsuzluğa yer vermemelerini istedi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Siz, en uzak yıldızları hedeflemekle mükellefsiniz. Siz, dünyayı, Türkiye'yi, milleti dönüştürmekle mükellefsiniz. Unutmayınız ki sizler, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük, itibarlı bir devletin gençlerisiniz. Diyor ya Arif Nihat Asya; 'Delikanlım, işaret aldığın gün atandan/ Yürüyeceksin, millet yürüyecek ardından/ Sana selam getirdim, Ulubatlı Hasan'dan/ Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın/ Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın...' İşte bu özgüvenle hareket etmenizi sizlerden rica ediyorum. Büyük düşünmenizi, büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi sizlerden rica ediyorum. Sizler, siz ak gençlik, işte böyle bir gençliksiniz. Sizler, Türkiye'ye rota, millete istikamet çizecek bir gençliksiniz. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi; 'İşte bütün meselem, her meselenin başı/ Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı/ Bekleyin, görecektir, duranlar yürüyeni/ Sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez yeni/ Karayel, bir kıvılcım; simsiyah oldu ocak/ Gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak?' İşte sizler, gençlikle köprübaşı, gelecekle köprübaşı, solmaz, pörsümez yeninin öncüleri, liderleri gençlersiniz.'' -GÖKTÜRK UYDUSU- Gençlerden 2023 hedeflerine sahip çıkmalarını isteyen Başbakan Erdoğan, 2023 hedeflerini, yıldızlara kadar duyuracakların gençler olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''2013'te GÖKTÜRK uydusunu gönderiyoruz. Birileri rahatsız olmaya başladı. 'Artık Türkiye bizi oralardan izleyecek' diyorlar. Yıllar yılı, on yıllardır sizler bizi izliyorsunuz ama şimdi GÖKTÜRK uydumuz 2013'te uzaya gönderiliyor. 2023 hedeflerine sımsıkı sarılıp, var gücünüzle onları gerçekleştirmek için çabalayacak olan sizlersiniz. Size inanıyor, size sonsuz derecede güveniyorum. Her birinizin, başını iki elinin arasına alıp şunu düşünmesini istiyorum: Acaba, Türkiye'nin şu son sekiz yılda yaşadığını, Türkiye önceki dönemlerde de yaşamış olsaydı ne olurdu? Acaba, bizden önceki o sekiz yıllarda, o on yıllarda da Türkiye bu vizyona sahip olsaydı ne olurdu? Bizim sahip olduğumuz heyecana, acaba bizden öncekiler sahip olsaydı; Türkiye yolsuzluklardan, yasaklardan, yoksulluktan çok daha erken arındırılmış olsaydı bugün nerelerde olurduk?''