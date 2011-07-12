Erdoğan: CHP diklendi ama dik duramadı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin TBMM grup toplantısında CHP'nin yemin kararı ile ilgili "CHP diklenmiş ama dik durmamıştır'' dedi. Erdoğan, yaşananları "CHP bir boykot icat etti ama kendisinin bile hoşuna gitmedi" sözleriyle özetleyerek partiye yüklendi.











Hükümet programı üzerinde dün yapılan görüşmelerde çok kısa bir zaman sürecinde konuşmalara cevap verme fırsatı bulduğunu belirten Erdoğan, ''27 Nisan açıklamasına destek çıkan CHP olmuştur. Aynı CHP bir taraftan kalkıyor muhtıra mıydı, açıklama mıydı, bildiri miydi, bunu tartışmasını yapıyor. Muhtıra olsa ne yazar, bildiri olsa ne yazar, açıklama olsa ne yazar? Bu hükümet bunun gereğini ertesi gün yapmış mıdır, yapmıştır. Sen ne yaptın onu söyle? Sen onun yanında yer aldın. Bunların durumu bu, şecaat arz ederken bunlar sirkatin söylüyor'' diye konuştu.

Meclisin Cumhurbaşkanı seçmesini önündeki en büyük engelin CHP olduğunu söyleyen Erdoğan, ''Sayın Gül seçilene kadar bu Parlamento cumhurbaşkanı seçerken peki ne oldu da Sayın Gül'ün seçimine gelince hemen devran değişiverdi? Niye orada kalkıp bu gerçeğin yanında yer almadınız?'' diye sordu.

Seçmenin yüzde 47'sinin oyunu alan AK Parti'nin kapatılmasına alkış tutanın da CHP olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Dün diyor ki 'Biz testten geçtik.' Ne testinden geçtin ya? Test buydu işte. Yüzde 47'sinin oyunu almış bir AK Parti var, sen onun kapatılmasına alkış tutuyorsun. Bu kadar sessiz kaldınız. 12 Eylül müdahalesiyle yüzleşmenin, 12 Eylül Anayasası üzerinde en kapsamlı değişikliğin yapmanın karşısında yine CHP durmuştur.

12 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'ye oy verenleri 'beyinsiz' diye nitelendiren, 12 Haziran seçim sonuçlarını sendroma bağlayan yine CHP olmuştur. Bu nasıl oluyor da 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sahip çıkmak oluyor? Bunların böyle bir özelliği yok. Söylüyorum ya akşam söylediklerini sabah inkar ederler. Bunların özelliği hep budur. Biz bugüne kadar bunları hep böyle gördük.

Allah aşkına birdenbire ne oldu da CHP milli iradeyi keşfetti? AK Parti'ye kapatma davası açıldığında, 'yargı da milli iradedir' diyenlerin bugün yargı kararlarını kıyasıya eleştirmeleri, çok büyük bir çelişkidir. Biz ne kapatma davasında ne de bize karşı yapılan haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında sokağa dökülmedik, boykot çağrısı yapmadık. Milli iradeyi boykot etmek gibi, Meclisi boykot etmek gibi bir yanlışın içinde asla olmadık. sağduyu, sabır ve soğukkanlılıkla süreci takip ettik ve çıkan kararı beğensek de beğenmesek de rıza gösterdik ve gereğini de yerine getirdik. Yaptığımız neydi, suçumuz neydi? Hepsi ortada.

CHP yattı kalktı, ne dedi işte 'AK Parti laiklik karşıtıdır' dedi. Sadece CHP bunu konuştu. AK Parti, programına 1982 Anayasası'nın gerekçesindeki laiklik tanımını koyarak bu tanım çerçevesinde bugüne kadar faaliyet göstermiş bir partidir. Kalkıp da İspanya'daki bir konuşmamda, orada başörtülü kızların, öğrencilerin durumuyla alakalı soruya verdiğim cevabı laiklik karşıtı olmakla eşanlamlı hale getirecek kadar bunlar özgürlüklerin karşısındadır. Bu CHP budur. Biz her zaman ne diyoruz diklenmeden dik durduk. Dik duracağız diklenmeyeceğiz. CHP diklenmiş ama dik duramamıştır. Fark bu...''





Nasreddin Hoca fıkrası





CHP'lilerin ''İki arkadaşımız yemin etmeden Meclise girmeyiz'' dediğini hatırlatan Erdoğan, dün gelip TBMM Genel Kurulunda yemin ettiklerini ifade etti. Erdoğan, ''İşte bunlar bu... Ee benim vatandaşım benim halkım bunları görmüyor mu, görüyor. Ne diyor? 'Arkadaş siz doğru konuşmuyorsunuz, dürüst değilsiniz. omurgalı değilsiniz' diyor bunlara. Bunların durumu bu'' dedi.

Erdoğan, bir Nasreddin Hoca fıkrası da anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Nasreddin Hoca'ya sormuşlar, 'Hoca alimsin, bilgilisin, tecrübelisin, lakin bugüne kadar bir icat yaptın mı, bir keşfin oldu mu?' demişler. Hoca, 'Ekmek ile kar yemeği ben keşfettim. Ama benim bile hoşuma gitmedi' demiş. Şimdi CHP'nin yaptığı bu. Bir boykot icat etti ama kendisinin bile hoşuna gitmedi. Nitekim dün CHP bu yanlıştan döndü ve yemin ederek nihayet mili iradenin gereğini yerine getirdi. CHP'(in bu seferki çark edişinin diğerlerinin tersine hayırlı bir adım olduğuna inanmak istiyor, en azından böyle umuyor böyle temenni ediyoruz.''