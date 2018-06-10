Erdoğan: CHP, camileri ahıra çevirdi, Avusturya'nın kararının ondan ne farkı var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın ülkede bulunan 7 camiyi kapatma kararı almasına "Avusturya'nın camileri kapatması dünyayı Haçlı-Hilal savaşına doğru götürür. Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir" sözleriyle tepki gösterdi.

Avusturya'nın uygulaması ile tek parti dönemi arasında benzerlik olduğunu iddia eden Erdoğan "CHP'nin kendi değerlerine yabancı faşist zihniyeti milletimizi zorla bir başka yörüngeye sokmaya çalıştı. Camilerimiz yıkılıp ahıra çevrildi.Medreseler yok edildi. Bugünkü Avusturya Başbakanı ile o zamanki zihniyetin ne farkı var? Onlar da camilerimizi kapatmanın hesabı peşinde" ifadelerini kullandı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "siyasal ve radikal İslam"a karşı önlemler kapsamında ülke içerisinde faaliyet gösteren yedi caminin kapatılacağını açıkladı. Kurz ayrıca yabancı kaynaklar tarafından finanse edilen “çok sayıda” imamın da araştırıldığını ve bunların ülkeden ihraç edilebileceklerini söylemişti.

Avusturya'daki Müslüman dernekler için bir çatı kuruluşu olan ve Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağlantısı bulunan ATİB, 2016 yılında Viyana'nın en büyük camilerinden birisinde Çanakkale Savaşı'nı anmak için düzenlenen etkinliğin fotoğraflarının geçen Nisan ayında basına yansıması sonrasında Avusturya'da tepki uyandırmıştı.

İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Haziran alışılmış seçimlerden değil. Büyülü zenginliğin yeri olan Anadolu ve elbette İstanbul tarih boyunca hep medeniyetlerin boy verdiği dünyanın en bereketli toprakları olmuştur.

Ecdadımız lügatında hiçbir zaman öteki mefhununa yer vermedi. Onun yerine başka tanımını seçti. Bu topraklardaki tüm başkalar bizimdir. Kurtuluş savaşına da böyle girdik.

CHP'nin kendi değerlerine yabancı faşist zihniyeti milletimizi zorla bir başka yörüngeye sokmaya çalıştı. Camilerimiz yıkılıp ahıra çevrildi.Medreseler yok edildi. İslami ilimleri tedris etmek mümkün olmaz hale geldi. Bu anlayış yeri geldi dinimize cephe aldı. Bugünkü Avusturya Başbakanı ile o zamanki zihniyetin ne farkı var? Onlar da camilerimizi kapatmanın hesabı peşinde.

"Dünyayı Haçlı-Hilal savaşına götürür"

"Avusturya'nın camileri kapatması dünyayı Haçlı-Hilal savaşına doğru götürür. Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir. Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir."

"Butik kütüphanelerimiz olacak"

"Bunlar okuma seferberliğine de karşı çünkü bunlara kıraathaneyi sorduğun zaman nedir diye, herhalde okey masasının kurulduğu yer diye zanneder veya iskambil kağıtlarının olduğu yer zanneder. Be ey cahil, fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Bak biz şimdi millet kıraathaneleri kuracağız. Nedir bu biliyor musun? Artık her ilçede bir veya birkaç tane bu kıraathaneler bizim adete butik kütüphanelerimiz olacak."

"Bunlar okuma seferberliğine de karşı çünkü bunlara kıraathaneyi sorduğun zaman nedir diye, herhalde okey masasının kurulduğu yer diye zanneder veya iskambil kağıtlarının olduğu yer zanneder. Be ey cahil, fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Bak biz şimdi millet kıraathaneleri kuracağız. Nedir bu biliyor musun? Artık her ilçede bir veya birkaç tane bu kıraathaneler bizim adete butik kütüphanelerimiz olacak."