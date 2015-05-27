Erdoğan: CHP ateist bir yapı yetiştirmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki toplu açılış töreninde konuştu. CHP'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldırmak istediğini iddia eden Cumhurbaşkanı, iyaneti kaldıracağı diyor. Sen kimsin? Bunların ki CHP zihniyeti. Ben dedemden Kuran'ı Kerim öğrendim diyor. Dedenin dini kendine, senin dinin kendine" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

- 27 Mayıs'ın o kara günün 55. yılı. Demokrasi şöleni kesintiye uğratıldı. Şehitlerimizi anacağız, ama onlara darbe yapanlar hatırlanmıyor. Hatırlansa da başka türlü anılıyor. Adnan Menderes ve arkadaşları bu millete hizmet ettiler. Onlar asla bu millete tepeden bakmadılar. Hayatları pahasına milletin yanında olmaktan vazgeçmediler. Darağacına çıktıklarında milletin gönlünde bir basamak daha yükseliyorlardı. Vesayeti seçenler her zaman kaybetmeye mahkum oldular. Aydın hep milletin adamlarının yanında oldu. İnanıyorum yine tercih aynı olacaktır.

- Bizi de Adnan Menderes gibi tehdit ediyorlar. Halbuki ölümsüzlüğü tadanlara ölüm ne yapabilir ki. Onlar bilmiyorlar ki şehitler ölmez. Gençler ne görün ne duyun hiç önemli değil. Mukedder olan ölüm bizi gelip zaten bulacaktır. 14 Mart 1950 günü seçimler yapılırken ihtiyar bir kadın kuyrukta bekleyenlere aldırmadan en öne geçiyor. İtiraz edenler olunca sıradan biri onun sırası geldi ve geçiyor bırakın kullansın diyor. O kuyruk bitiyor ninenin kullandığı oy yıllarca sürüyor. Sandık başına hasta yatağında gelenler bile var. O dönem bir gazeteci anlatıyor. Köyünden oy kullanmaya gelen birine kime oy verdiğini sordum. O da bana Allah ile benim aramdaki şeye sen ne karışırsın dedi. Bu millet ilk kez 1950'de uzun bir bekleyişin ardından gerçek oyu kullandı.

'Amacın imam hatipleri kapatmak, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil istemiyorlar'

- Kendileri ateist bir yapı yetiştirmek istiyor. Diyaneti kaldıracağı diyor. Sen kimsin? Bunların ki CHP zihniyeti. Ben dedemden Kuran'ı Kerim öğrendim diyor. Dedenin dini kendine, senin dinin kendine. Anamuhalefet "İmam Hatipleri kapatacağız" dedi. Kayseri'de "Ben böyle bir şey söylemedim" dedi. Seçim beyannamende var. Amacın İmam Hatipleri kapatmak. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil istemiyorlar.

-Çıkmış mazotlardan bahsediyor. Mazot fiyatını şuraya indireceğim, buraya indireceğim diyor. Bak Kılıçdaroğlu Malatya'dan bir amca bana bu karneyi göndermiş. Bu karne eskiden mazot karnesi, bunlar onun zihniyetinin geçmişteki karneleri. Öyle kolay kolay mazot alamazsın. Sıraya gireceksin ondan sonra sana gün verecekler. Gideceksin bu mazotu alacaksın. Ya biz bu günlerden geldik. Traktörler mazot bulamazdı. Şimdi böyle bir dert var mı?