Erdoğan: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP'nin af teklifiyle ilgili olarak 'önceliklerinin vicdan olduğunu' söylerken “Cezaevlerini boşaltmak için af çıkartılmaz. 'Bu affı çıkarır da bundan ne kadar siyasi rant elde ederiz’ diye düşünemeyiz” dedi. Erdoğan, ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey tartışması gündemdeyken İsmet İnönü üzerinden CHP'ye yüklendi ve 'Türkiye için IMF defterinin kapandığını' söylerken "IMF musibetini saran CHP’nin geçmişi daha vahim siyasi ve ekonomik sabıkalarla doludur" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiğinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemil Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Cemil Bey benim çok eskiden tanıdığım bir gazeteci, bir arkadaşımız. Beklentim hala iyi niyetli” dedi.

Erdoğan ayrıca Batman'da 8 askerin şehit olmasıyla ilgili HDP ve CHP'ye tepki gösterirken "7 askerimizi şehit eden kim? PKK. Bunların arkasındakiler kim? CHP ve HDP" diye konuştu.

Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyeldi.

- HDP’yi meşru siyasetin aktörü olarak görmemiz mümkün değil.

"Bizi en çok üzen..."

- Bizim sıkıntımız her hangi bir konudaki yanlışımızın ifadesi edilmesi değil. Biz en kritik dönemlerde düşmanlarımızın yanında yer alanlardan mustaribiz. Bizi en çok üzen siyasi alternatif konumunda olması gereken partinin Türkiye’nin düşmanlarıyla birlikte olmasıdır. Gezi olaylarında vandallarla mücadele ediyoruz, CHP’yi onların yanında görüyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz. CHP’yi, onların yanında görüyoruz.

- (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na) Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin.

"Baktılar ki çılgın Türkler azıttı..."

-Şansıma AK Parti hükümetlerinin en çok gurur duyduğumu icraatları sorulsa, ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmamız olur. Biz göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar IMF'ye borçla devraldık. 2013'te tamamen sıfırladık. IMF bizden borç istedi. Baktılar ki çılgın Türkler azıttı, vazgeçiler. IMF defterini açmamak üzere kapadık.

- Özellikle kamu, hane halkı, bankalar ve özel sektör borçluluk alanlarında olumlu bir görüntüye sahibiz.

İnönü çıkışı: Elinde ABD bayrağı var...

(İsmet İnönü'nün fotoğrafını göstererek) Elindeki ABD bayrağı. Elindekini niye taşıyor? Bu bir teşekkürname. Güneyimizde ABD'nin kokartlı komandaları kimlerle yan yana? Teröristlerle. Bunlar, kiminle kol kola? Bunlar da yine CHP ile HDP ile kol kola. Bunlara karşı mücadeleyi veren kim? Benim mehmedim. Mehmedimi istismar edenler kim? Yine CHP, yine HDP. 7 askerimizi şehit eden kim? PKK. Bunların arkasındakiler kim? CHP ve HDP.

"Bunun adı muhalefet değildir"

- İlk IMF anlaşmasının altında Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır Bay Kemal. Anamuhalefet partisi her zamanki gibi safını ülkesinin ve milletinin değil, karşı tarafın yanında belirleyerek, hezeyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı muhalefet değildir, bunun adı fırsatçılık bile değildir. Milletin geleceğine umutla bakmaya ihtiyaç duyduğu dönemde bühtanlarla, umut cellatlığı yapmanın adı olsa olsa alçaklıktır.

- 2019 mahalli seçimlerinde CHP'nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum.

"CHP hiç değişmemiş"

- Bir parti düşünün, Amerikan yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yılı aşkın süreye rağmen, hala aynı zihniyette ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş, siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil ilkelliktir.

- Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP’nin geçmişi daha vahim siyasi ve ekonomik sabıkalarla doludur.

"Aftan siyasi rant elde etmeyi düşünmeyiz"

- (Af tartışmaları) Bizim öncelikli ölçümüz mahşeri vicdandır. Milletimizin ortak hissiyatına aykırı iş, bizim için uygun değildir. Aftan siyasi rant elde etmeyi düşünemeyiz. Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz.

Suudi gazetecinin kaybolması

(Suudi gazeteci Cemil Kaşıkçı'nin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolması ve öldürüldüğüne ilişkin iddialar) İşin polisiye, istihbarat takibi var. Özellikle havalimanlarından giriş- çıkışlar inceleniyor. Savcılık ne gibi bir açıklama yapacak, ısrarla bekliyoruz. Bunun ülkemizde olmuş olması çok üzücü. Cemil Bey benim çok eskiden tanıdığım bir gazeteci, bir arkadaşımız. Beklentim hala iyi niyetli. İnşallah o arzu etmediğimiz durumla karşı karşıya kalmayız. Cumhurbaşkanı olarak takibindeyim, kovalıyorum, buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya bizler bildireceğiz.