Erdoğan: Çevreye ve tarihe gösterdiğimiz hassasiyet yapay değildir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Marmaray test sürüşünü gerçekleştirdi. Erdoğan kendi kullandığı trenle Asya yakasından Avrupa yakasına İstanbul Boğazı'nın altından geçti.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan Başbakan Erdoğan'ın test sürüşü öncesinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

Bugün 10 km’lik etabın test sürüşüyle hazzına ulaşacağız. Bundan böyle artık Ayrılıkçeşmesi artık bizler için bir buluşma çeşmesi haline gelecek. Bu 150 yıllık bir rüyaydı. Ecdadımızın esiz çalışmalarını yaptığı bir projeydi. Bu projeyi tahakkuk ettirmek bize nasip oldu.Bugün biz kıtalararası bir geçişi Marmaray’da yapacağız.

Bu proje aynı zamanda Pekin-Londra hattını birbirine bağlayacak dev bir proje.

Bizim çevreye ve tarihe gösterdiğimiz hassasiyet yapay değildir. Biz işin gerçeğini yaparız. Bütün çalışmalarda çevreye A‘dan Z’ye dikkat etmek suretiyle yapılmıştır.

Bu hassasiyetlerimizi 4 yıl bu projeyi ertelememize neden olmuştur. Bu hassasiyet çok şeye mal oldu bunu da burada ifade etmeliyim. İnsanoğlu yerin üstünde ne yapılırsa onu görüyor. Biz yerin üstünüm de işiliyoruz altını da. Yerin altında dört kat oluşturan ülkeler var. Bize de bir kat yetmeyecek.

İstanbul artık ihtiyaca cevap veremez hale geliyor. Ulaşımdaki sıkıntımız çok büyük. Öyleyse başka tedbirler alacağız. Bir kat değil iki kat üç kat belki İstanbulumuzun değişlik yerlerinde yapmak zorunda kalacağız. Nüfus 15 milyona dayanıyor. Bu tedbirleri almak zorundayız.

İnanıyorum ki gelecek bizimdir. İnşallah yurdumuzun dört bir yanını biz Demirağlarla örüyoruz. Başkaları değil. Bunun yanında lüks karayollarıyla örüyoruz. Başkaları değil. Biz duble yol deyince dalga geçenler şimdi bu duble yolların hazzını yaşıyorlar.