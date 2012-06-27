Erdoğan: Çete devletlerine hadlerini bildirmekten asla kaçınmayız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Savaş durumu yaşıyoruz" diyen Esad'a yanıt verdi. Erdoğan, "Halkı nezdinde meşruiyetini yitirmiş çete devletlerine, halkına devlet terörü uygulayanlara ve Türkiye'nin büyüklüğünü test etmeye kalkanlara hadlerini bildirmekten asla kaçınmayız" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Günü dolayısıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Tesisleri'nde, "Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı" HÜRKUŞ'un hangardan çıkarılış törenine katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında "Şu an kelimenin tam anlamıyla bir savaş durumu yaşıyoruz" diyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Erdoğan, savunma kavramının altını özellikle çizmek istediğini belirterek, "Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak saldırı niyetinde değiliz. Biz, barışı korumak, istiklalimizi korumak, Türkiye'ye, birlik ve bütünlüğümüze yönelik her tehdidi bertaraf etmek için, yani savunma için yatırım yapıyoruz" dedi.

'Hadlerini bildirmekten kaçınmayız!'

Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında asla ve asla gözü olmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir ülkeye hasmane tutum sergilemediğini, hiçbir ülkenin güvenliğini asla ve asla tehdit etmediğini kaydetti. Türkiye'nin başta komşuları olmak üzere dünyanın her ülkesinin kendisinden emin olacağı bir devlet olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ancak bize yönelik hasmane tutumlara, bize yönelik saldırılara, tehditlere karşı da var olan gücümüzle aynı zamanda tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla en sert şekilde karşılık verir, gerekeni yapmakta asla tereddüt etmeyiz. Biz her türlü terör örgütüne, illegal yapılanmaya, çeteye karşı amansız mücadele vermekten vermekte olan bir devletiz. halkı nezdinde meşruiyetini yitirmiş çete devletlerine, halkına devlet terörü uygulayanlara ve Türkiye'nin büyüklüğünü test etmeye kalkanlara da hadlerini bildirmekten asla kaçınmayız."

'Büyük devletlerin düşmanları olur'

Büyük devletlerin, büyüyen ve etkili bir güç haline gelen devletlerin hasımları, kıskananları, çekemeyenleri olacağını söyleyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uçağımıza, gemimize, askerimize, polisimize zaman zaman bayrağımıza yönelik alçakça saldırıları, dış politikada bir zaaf olarak görenler büyük devlet vizyonundan yoksun olanlardır. Büyüdükçe, geliştikçe, ilerledikçe belli çevreler Türkiye üzerine senaryolar üretecektir ve üretiyor. Allah'ın izniyle biz bunların hepsini aşacağız, hepsini bertaraf edeceğiz. Milletçe hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerleyecek ve dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olduğumuzu ortaya koyacağız."

Başbakan Erdoğan, bugün uçuşa başlayacak HÜRKUŞ uçağının, barışa, dayanışmaya yönelik uçmasını, huzur ve istikrara hizmet etmesini, bir barış güvercini olarak hayırlara vesile olmasını diledi.

Törene, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katıldı.