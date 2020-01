Erdoğan: Cerablus'a, El Rai'ye girdik mi, El Bab'ı kuşattık mı; şehitlerimizi 1'e 10 katlıyoruz, onlara bedeli daha ağır oluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin olarak, "Alınan güvenlik önlemleri sayesinde teröristler hedeflerine ulaşamadan durdurulmuş, büyük bir felaketin önüne geçilmiştir" dedi. "Öyle durmak yok, şehitlerimiz var. Canımız yanıyor. Ama onların dainlerine girdik, tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz" diyen Erdoğan, "Kardeşlerim Cerablus'a girdik mi, El Rai'ye girdik mi, El Bab'ı kuşattık mı; ve şehitlerimizi 1'e 10 katlıyoruz. Her şeyin onlara bedeli daha ağır oluyor" ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'da açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan adliye çalışanımıza ve polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen silahlar, bombalar, roketler ve mühimmat teröristlerin oraya büyük bir katliam için geldiğini gösteriyor. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde teröristler hedeflerine ulaşamadan durdurulmuş, büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Türkiye'nin üstüne salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri, aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar.

"Katili affetmek devletin hakkı değildir"

Hiç endişeniz olmasın. Bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Rahmanın önünde rükuya eğildik. Başkası asla. Kardeşlerim bu konuyla ilgili de her zaman biliyorsunuz, parlamentoya gelir, geçmesi halinde bana onaya geldiği zaman ben bunu onaylarım. Çünkü, bir katili affetmek devletin hakkı değildir, ben böyle inanıyorum. Ancak maktulün varislerinin hakkıdır, affederse onlar affeder. Devlet karşısına karşı işlenen suçlarda af yetkisine sahiptir. Yoksa bu vahşileri, bu alçakları, bu teröristlerin masum insanları öldürmesi neticesinde barındırmak, beslemek zorunda değiliz. Kardeşlerim bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ bu ihanet nöbetini devralıyor. Bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, yönlendirip Türkiye'nin üstüne salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleri üzerinden bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin önünde, tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek 15 Temmuzda en güçlü silahlarla üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir. Böyle bir milletin terör örgütlerine, ciğeri beş para etmez teröristlere boyun eğeceğini sananlara yazıklar olsun. Bunca masumun kanını dökenler, şunu unutmayın; yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun. Ne diyor Yunus Emre? Olsun be, yaradan vardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır. Bizler kaderin üzerindeki kadere iman etmiş insanlar olarak işte bu anlayışla mücadelemizi yürütüyoruz, yürüteceğiz.

"Şehitlerimizi 1'e 10 katlıyoruz"

Türkiye bu musibetin üstesinden mutlaka gelecektir. Dün İzmir'de teröristin üstüne aslanlar gibi atılan polisimizi gördünüz değil mi. Ne diyor şair, insan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Bu ülkede, İzmir'deki polisimiz gibi 79 milyon, hatta 80 milyon kahraman var. İşte kahramanlar bir arada. İşte Rabia meydanı. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye, tarihinin en güçlü devlet-millet bütünleşmesini sağlamış olarak yoluna devam ediyor. Bu topraklarda eylem yapan terör örgütlerinin hem de sınırlarımızın yanıbaşında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053'e, 2071'e de ulaşacağız. Ama bunun için, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Değerli kardeşlerim, Urfa işgale karşı direnerek kendi bağımsızlığını kendisi kazanmış, bu sebeple de "Şanlı" sıfatını almıştır. Böylece Şanlıurfa olmuştur. Bugün de Şanlıurfa Türkiye'nin terörle mücadelesinde en önde yer alan, bölgesindeki insani krizler karşısında sergilediği duyarlılıkla dünyanın en büyük ödüllerine layık şehrimizdir. Terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz, polisimiz şehit oldu. Darbe girişimi sırasında da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz FETÖ ihanet çetesinin karşısına kahramanca dikilip şahadet makamına ulaştı. Bir kez daha tüm şehitlerimizle birlikte Şanlıurfalı şehitlerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Şu an karşımızda 4 şehit daha görüyorum, bunlar da Dolmabahçe'deki stadın orada şehit olan kardeşlerim. "Urfalıyım, dağlıyam, bahçeliyem, bağlıyam, ben yürekten vuruldum ciğerimden bağlıyam..." Şanlıurfalıları ve 79 milyon vatandaşımızın tamamını yüreğinden vuranlar hak ettikleri cezalara çarptırılıyorlar, çarptırılmaya devam edecekler. Öyle durmak yok, şehitlerimiz var. Canımız yanıyor. Ama onların dainlerine girdik, tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz. Kardeşlerim Cerablus'a girdik mi, El Rai'ye girdik mi, El Bab'ı kuşattık mı, ve şehitlerimizi 1'e 10 katlıyoruz. Her şeyin onlara bedeli daha ağır oluyor.

Bugün biz de ülke ve millet olarak yaşadığımız sıkıntılar karşısında "Allah kafidir" diyoruz. Halil İbrahim bereketinin, Eyüp peygamber sabrının diyarı Şanlıurfa 1920'de düşmanı bağrından söküp atarak kurtuluş savaşımızın zafer müjdecisi olmuştur. Bugün de Şanlıurfa, terör örgütlerine karşı koymuş olduğu dirayetli duruşuyla, fedakarlıkla 2023'ün büyük Türkiye'sinin müjdesini veriyor. Şanlıurfa sağlam durdukça, Türkiye terör örgütlerinin üstesinden de gelir, Suriye'deki sıkıntıların çözümünde de etkili olur. Sizlerin bu mübarek topraklarda tek bir teröristi barındırmayacağınıza ben inanıyorum. Çünkü çevremizde gördüğümüz ülkelerdeki gib kardeş kavgasıyla tutuşturup, yakmak, yıkmak isteyenlere Şanlıurfalıların vereceği kardeşlik cevabı inanıyorum ki tarihe geçecektir. Gençler ne oluyor, birbirinizi ezeceksiniz.

"Bizim için artık ok yaydan çıktı"

Bu ülkenin 80 milyon vatandaşının birlikte hareket ettiğinde var olabileceğini görebiliyoruz. Kardeşlerim, bütün bunlara rağmen bu aziz milleti Arap diyerek, Kürt diyerek, Türk diyerek, Sünni diyerek, Alevi diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır. Kardeşlerim, ben sizleri Allah için seviyorum. Yunus'un diliyle; biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Biz siyah-beyaz ayırmadık. Onun için bu oyuna gelmeyeceğiz, onun için Rabia'dayız dimi şu anda. Rabia'nın dört unsuru var. Tek millet,tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizim Türkiye'den başka devletimiz var mı? Hiçbir vatandaşımızın ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum. Bölücü terör örgüt en büyük zararı istismarını yaptığımız vatandaşlarımıza verdi. Benim Kürt kardeşlerime ne kazandırdılar? FETÖ gibi DEAŞ gibi örgütlerin en büyük zararı mütedeyyin kesimlere olmuştur. Onun için bizden çok rahatsız oluyorlar, ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Suriye'yi her gün bombalayanların gerçek niyeti Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülmeye başladı. Bize daha fazla ileri gitmeyin 20 kilometrede kalın diyorlar. Bu iş bitine kadar ilerlemeye devam edeceğiz. Ancak o topraklarda kalma niyetimiz yok. Aynı oyun Irak'ta da sergileniyor, orada da bir Pers milliyetçili var, yazık, bunların olmaması lazım. Irkçılığa bizim milletimizde yok. Allah katında en yüce olanı hangisi? Allah'a en yakın olanıdır. Ölçü bu. Biz müdahale edince Irak'ın egemenlik hakları delinerek sahadan çıkarılmak istendik. Musul operasyonunu başlattılar Türkiye'yi güç duruma düşürmek için. akka operasyonunu ertelediler, niye erteliyorsunuz DAEŞ orada? Plan, tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar sonuç almaya başladık, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıktı. El Bab'ı da Mümbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız.

Müttefik dediğimiz ülkeler bu süreçte bize destek verirlerse dost olduklarını anlarız. Allah doğruların yardımcısıdır, Türkiye'nin 2013 yılından beri yaşadıklarını yaşayıp da hala ayakta kalabilecek dünyada başka bir ülke ve toplum var mıdır bilmiyorum. Çok acı çektik, çok kayıplar verdik, aynı zamanda eşine az rastlanacak bir başarı hikayesi de ortaya koyduk. Demokrasi ile güvenlik önlemlerinin bir arada olabileceğini gösterdik, uluslararası alanda ilişkilerimizi koparmadan da hakkımızı savunabileceğimizi gösterdik. Artık, siyasi ve ekonomi hangi silah kullanılırsa kullanılsın bir millet gücünü, iradesini ortaya koyarsa tamamını etkisiz hale getirebilir. Bizim milletimiz terör örgütleriyle üzerlerine gelindiğinde geri çekilmemiştir, mücadeleyi tercih etmiştir. Bizim milletimiz darbecilerle üzerlerine gelindiğinde geri çekilmek şöyle dursun, darbecilerin yakasına yakışmıştır. Bizim milletimiz ekonomik saldırılar karşısında geri çekilmek yerine tüm imkanlarıyla destansı bir mücadele sarf etmiştir. Bir çağrı yaptım, dövizleri Türk Lirası'na çevirdi ve Türkiye'de devran değişti. Şaşırdılar, nasıl bir millet dediler. Evet dedim, bu millet böyle bir millet. Gelmişiz dünyaya millet, millet nedir öğretmişiz. Millet-i İbrahim olmak kolay değil. Bu milletin ruhunda, kökünde bu var. Bu mücadelenin bir bedeli olduğunu biliyoruz, bu bedeli bugün ödemezsek yarın bize dünyayı dar ederler. Ey ülkemizin 81 vilayetinde yaşayan ekranları başında bizi izleyen tüm kardeşlerim, sizlere sesleniyorum, bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz var mı? Bu bayrağın gölgesinden başka sığınacak yerimiz var mı? Bazıları kendilerine Avrupa'yı, ABD'yi yurt yapmayı düşünüyor olabilir. Ama ben biliyorum ki 81 milyon vatandaşımın hiçbirinin, geleceğini buradan başka bir yerde kurmak gibi bir düşüncesi yoktur. Bu milleti terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu kardeşiniz biliyorsunuz bir ideali var, şehir hastaneleri kuralım demiştim. 14 yıl önce. Şimdi Şanlıurfa'nın merkezinde inşallah 1700 yataklı bir şehir hastanesine başlıyoruz. İhalesi yapıldı, inşallah inşaatı başlıyor. Öyle zannediyorum ki 2 ila 3 yıl içinde tamamlanacak. Bundan sonra Şanlıurfa'nın sağlık diye bir sorunu olmayacak. Kardeşlerim, biz sizi veriyoruz be. Allah için seviyoruz. Biz bu millete aşığız be. Bu milletin, bu vatanın dertlisiyiz. Beyler, bak bak hanımların heyecanını görüyor musun. Sağ olun var olun. Ayrıca ilçelerimizde çeşitli sağlık yatırımları tamamlandı, onların da açılışını yapıyoruz. 20 adet ilkokul, ortaokul ve lisenin de inşası tamamlandı. Bugün onları da açıyoruz.

Kardeşlerim, bütün bu yatırımların ülkemize ve Şanlıurfamıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımızı, tüm kardeşlerimizi, bakanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı başta Başbakanımızı huzurunuzda tebrik ediyorum, kutluyorum.