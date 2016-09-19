Erdoğan: Cerablus halloldu, Bab'a kadar iniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarında Fırat Kalkanı operasyonunu anlatacağını söyledi.

New York'a hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, temasları sırasında Suriye'de güvenli bir bölge oluşturulması talebini de yineleyeceğini söyledi.

Erdoğan, Suriye'deki operasyonun mülteci sorununu da hafiflettiğini belirterek, "Ne oldu Cerablus, halloldu. Aynı şekilde Rai de temizlendi. Bab'a kadar iniyoruz. Daha ineceğiz. 90-95 km'lik enlemde, 40-45 km'lik boylamda burayı güvenli bölge olarak ilan edelim" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Toplamda 5 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli bölge noktasında değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan, "ABD, Suriye'de rejimin jetlerini vurdu. Buradaki gerilim Fırat Kalkanı Operasyonu'nu etkiler mi?" sorusuna ise Washington'ın tavrını eleştirerek yanıt verdi.

"Bu konuyla ilgili olarak ABD'li yetkililerin açıklaması bir yanlış tespit, yanlışlık oldu yönünde" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha ilerisini seyahatimizde 'Hayırdır, nedir, nasıl oldu?' şeklinde sorarak ayrıntılarını öğrenme fırsatımız olacaktır. ABD, ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) tarafından istenmiyor. Çünkü ÖSO'ya yönelik ABD'li yetkilerin tavrı süreci bu noktaya getirdi."

Erdoğan, Tel-Abyad'da ABD bayraklarının görüntülendiği haberleriyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Biz Suriye'nin kuzeyinde kesinlikle bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğimizi belirttik. Teb Abyad Arapların bölgesi. DAİŞ'in ardından PYD , YPG bölgeye geldi. Biz niçin sabır sabır, hep sabrettik de Gaziantep olayından sonra patladık, artık yetti dedik. Mesela bir Mümbiç operasyonu var. Yüzde 90 itibariyle Araplara aittir ama bunlar sanki PYD ve YPG'ye aitmiş gibi göstermeye çalıştılar.

"Bizi dinleyin ya, biz sizinle NATO'da birlikteyiz. Bir an önce şu pisliği temizleyelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı sırasında, BM üyelerini Türkiye'deki iç gelişmeler konusunda da bilgilendireceğini açıkladı.

"Ziyaretimiz kanlı darbe girişiminin ve FETÖ'nün tüm dünya kamuoyuna anlatılması için bir vesile oluşturacaktır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün, Türkiye ve diğer ülkeler için yarattığı tehlikeyi anlatacağız. Her tarafta örgütün inine girmeye devam edeceğiz. Bundan sonra dünyanın hiçbir bölgesi FETÖ militanları için güvenli bir sığınak değildir, olmayacaktır."

BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın, ABD Başkanı Barack Obama başkanlığında yapılacak liderler zirvesine de katılması bekleniyor.