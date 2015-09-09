Erdoğan cenaze namazında selam vermeyi unuttu, Davutoğlu şaşkınlık yaşadı

Iğdır'da şehit olan polislerden Ali Koç ve Fehmi Şahin'in cenaze namazları, Ankara Kocatepe Camii'nde kılındı. Şehit Fehmi Şahin'in yakın korumalığını yaptığı 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı cenaze namazında ilginç bir olay yaşandı. Abdullah Gül ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun arasında namaza duran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, namazın bitiminde selam vermeyi unuttu. Sağa selam verirken Erdoğan'ın hareketsiz durması dikkatini çeken Başbakan Davutoğlu, sola selam verdikten sonra şaşırmış bir halde bir süre daha Erdoğan'a bakmaya devam etti.

İşte cenaze namazında dikkat çeken o anlar: