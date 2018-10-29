"Erdoğan: Caney caney işte meydaney, iyi günün dostu nerdesin haney"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve gerçekleşti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan zirvede 4 liderin birlikte verdiği pozu yorumladı.

Ahmet Hakan'ın 'Fotoğrafın dili olsa' başlığıyla dörtlü Suriye Zirvesi'nde Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron'un birlikte poz verdiği fotoğrafı değerlendirerek şu noktalara dikkati çekti:

"Putin: Oturmaya mı geldik yahu! Haydi hep beraber: Pınarbaşı burma burma yar yar yar aman!



Merkel: Durun yahu! Ne yapıyorsunuz? Benim yerim pek dar... Benim yerim pek dar...



Erdoğan: Caney caney işte meydaney... İyi günün dostu... Nerdesin haney... Nerdesin haney...



Macron: Sol adımın at beriye/Seke seke dön geriye/Şu Paris’in düz halayı/Salla omzun al aşağı..."



Ahmet Hakan'ın "İşte bunlardan dolayı ‘Yaşasın Cumhuriyet!" başlığıyla (29 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz