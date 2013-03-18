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Erdoğan: Çanakkale'yi anlayamayan Türkiye'yi anlayamaz

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıldönümü nedeniyle Çanakkale'de düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin bir etnik kökenin, bir kavmin, ırkın zaferi olmadığını söyledi

18 Mart 2013 13:35

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıldönümü nedeniyle Çanakkale'de düzenlenen törene katıldı.

Çanakkale'de 18 Mart Stadyumu'nda ''18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. yıldönümü'' nedeniyle düzenlenen törene katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, '' Çanakkale Zaferi, bir etnik kökenin, bir kavmin, ırkın zaferi değildir.Çanakkale Zaferi, Türkiye'nin, Anadolu'nun ve Trakya'nın olduğu kadar dünya üzerindeki tüm kardeş milletlerin, kardeş halkların, tüm kardeşlerin zaferidir'' dedi.

''Çanakkale'yi anlayamayan Türkiye'yi asla anlayamaz'' diyen Erdoğan, ''Çanakkale ruhunu anlayamayan milleti de milliyeti de milliyetçiliği de anlayamaz. Çanakkale'deki dayanışma azmini, fedakarlığı anlayamayan, bu ülkenin, bu milletin kardeşliğini de anlayamaz'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''Şehitliklerimiz kimlik kartımızdır. Burada tarihin akışını değiştirecek, tarihe yön verecek bir destan yazılırken, aynı zamanda bizim millet ve milliyet anlayışımızın da adeta manifestosu yazılmıştır''

 

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