Erdoğan: Cahil cühelaların arasından çıkıp geldik

İstanbul'da kendi adı verilen imam hatip lisesinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçmişteki eğitim politikalarını eleştirdi, "Biz cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik" dedi.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve okulun eski öğrencilerinden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıldı.

Açılış konuşmasında öğrencilik yıllarına değinen Erdoğan, "Burada hem dünyevi hem uhrevi bütün alanlara hitap eden güçlü bir nesil olarak sizleri görüyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Devran değişti"

"İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi bir ekoldür. Buradan belediye başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları yetişti. Söylemek istemezdim ama bilmeyenler vardır, onun için söylemek istiyorum. Bazı öğretmenlerimiz bize 'ölü yıkayıcısı mı olacaksınız, niye buraya geldiniz' derdi. Gün ola harman ola. Devran değişti. Değiştiği gibi buralardan bizler yetiştik. Bilim adamları, akademisyenler, profesörler yetişti.

"Milletimiz imam hatip okullarına sahip çıktı"

Baktılar bunlar farklı gidiyor, ön kestiler. Kapatalım dediler, kapattılar. Öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine düşürdüler. Neyle? O 28 Şubat'ta. Şu anda ortası lisesiyle 1 milyon 300 bin öğrencisi var. Buradan ilmiyle irfanıyla bu ülkenin geleceğine gerçekten hakim olacak bilgi donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz. Milletimiz imam hatip okullarına tüm gücüyle sahip çıktı.

"Liselerden ek ders verdik"

Biz tüm siyasi hayatımız boyunca milletimizin yolunu takip ettiğimiz için işte buradayız. Milleti hasım olarak görenlerin esameleri dahi okunmuyor. İmam hatipler açıldığından beri yaşanan kadim bir tartışma var. Bu okullarda sadece din eğitimi mi verilmeli? Biz gittik bir de liselerden ek ders verdik ve ardından üniversiteye girdik. Bunlar buralarda hangi derslerin okutulduğundan haberi yok. Biz bu cahil cühelaların arasından çıkıp buralara geldik. Bir sor bak imam hatip okullarının müfredatı nedir? Hiç haberleri yok.

"Cenazeler ortada kalıyordu"

İmam hatip okulları ile ilgili ilk adımlar tek parti döneminde atılmıştır. Bunların hedefi bizim anladığımız anlamda imam hatiplerin açılması değildi. Onlar cenaze namazı kılacak kadar din bilgisi olan insanların yetiştirilmesini istiyordu. Cenazeler ortada kalıyordu. Cenaze yıkayıcısı yetiştirilsin diye bu okullar açılıyordu. Tek parti döneminde köklü dini kurumların kapısına kilit vuruldu. Milletimiz bırakın Kuran-ı Kerim eğitimini cenazesinin ortada kalacağından korkmaya başlamıştı.

"FETÖ bir nesli mahvetmeye çalıştı"

Bu millet kendi küllerinden doğmak suretiyle ayağa kalkmıştır. Ben tekrar bu ülkede FETÖ dershaneleriyle FETÖ okullarıyla bir nesli mahvetmeye ümmeti parçalamaya gayret edenlere karşı siz dimdik ayakta duracaksınız. Gençler sizden yalnız ilimde irfanda süratle iyi yetişmelisiniz. FETÖ gibi ahlaktan bi nasip vatan haini, kaçacak delik arayan izleyicileriyle birlikte dünyaya yayılan ihanet şebekesine karşı bizim ümidimizsiniz. Hiçbir zafer mücadele edilmeden ve bedel ödenmeden kazanılmaz. Ve bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Yeni nesillerin de böyle bir ruhla yetişmelerini bekliyoruz."